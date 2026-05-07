TPHCM: Thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với 100 dự án

Trong ngày 6 và 7-5, Thanh tra TPHCM đã lập 6 đoàn thanh tra, 1 đoàn kiểm tra để thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với 100 dự án tồn đọng kéo dài tại TPHCM.

100 dự án này nằm trong 838 dự án tồn đọng mà TPHCM đã thực hiện tháo gỡ, chỉ đạo tháo gỡ theo Kế hoạch 34.

Thanh tra TPHCM công bố thành lập đoàn kiểm tra ngày 7-5.

Tại buổi công bố thành lập đoàn kiểm tra ngày 7-5, bà Lê Thị Thanh Trà, Trưởng phòng Giám sát, thẩm định, theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, Thanh tra TPHCM, cho biết, đoàn sẽ kiểm tra trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư dự án trong thực hiện 15 kết luận thanh tra đối với 26 dự án có vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

Thời điểm kiểm tra là từ khi ban hành kết luận thanh tra đến nay. Việc kiểm tra thực hiện từ ngày 5-5 đến 5-6-2026.

Theo kế hoạch, việc thanh tra, kiểm tra chuyên đề lần này nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai, thực hiện dự án; xác định nguyên nhân chậm trễ, kéo dài, nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc để qua đó xác định trách nhiệm và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Các đoàn cũng sẽ kiến nghị phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm đưa dự án vào khai thác, tránh lãng phí.

Bà Lê Thị Thanh Trà, Trưởng phòng Giám sát, thẩm định, theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra, Thanh tra TPHCM công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

Việc thanh tra, kiểm tra còn nhằm phát hiện và kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phòng ngừa sai phạm, tham nhũng, thất thoát tài sản nhà nước…

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng cho việc thanh tra, kiểm tra này, Thanh tra TPHCM đã huy động 175 nhân sự của 7 phòng chuyên môn thuộc Thanh tra TPHCM tham gia.

