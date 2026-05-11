Đồng Nai thanh tra 53 dự án, công trình tồn đọng

Sáng 11-5, Thanh tra TP Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra 53 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn, theo Kế hoạch số 1158/KH-TTCP ngày 22-4-2026 của Thanh tra Chính phủ.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra. Ảnh: BĐN

Các công trình, dự án được thanh tra đợt này chủ yếu là khu dân cư, khu nhà ở thương mại, khu du lịch, khu đô thị còn khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; chưa có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra hoặc bản án. Thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Mục tiêu của đợt thanh tra là kiểm tra, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình triển khai dự án; đồng thời kịp thời nhận diện, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực đang bị đình trệ, tồn đọng kéo dài.

Theo Chánh Thanh tra TP Đồng Nai Võ Thị Xuân Đào, đợt thanh tra chuyên đề lần này được triển khai trên cả nước theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Tại Đồng Nai, nội dung này được Thành ủy và UBND thành phố đặc biệt quan tâm, nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

XUÂN TRUNG