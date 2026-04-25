TPHCM: Đảm bảo vệ sinh tại các khu đất trống đã được chỉnh trang thành công viên

SGGPO

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các sở ngành và đơn vị liên quan về việc tiếp tục bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu đất trống đã được chỉnh trang.

Vườn hoa tại 152 Trần Phú, phường Chợ Quán. Ảnh: THANH HIỀN
Vườn hoa tại 152 Trần Phú, phường Chợ Quán. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở Xây dựng, qua kiểm tra tình hình duy trì công viên tạm tại các khu đất trống, có một số vị trí chưa bảo đảm vệ sinh, mảng xanh bị hư hỏng, vỉa hè xung quanh bị chiếm dụng… Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất có công viên tạm phối hợp với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì hiện trạng công viên tạm.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị tài trợ hỗ trợ duy trì công viên tạm, tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý, sử dụng khu đất trong việc duy trì, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, cảnh quan trên cơ sở thống nhất giữa các bên. Đối với trường hợp có kế hoạch kết thúc việc hỗ trợ duy trì, đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất với đơn vị quản lý, sử dụng khu đất để thực hiện bàn giao.

UBND các phường nơi có công viên tạm phải có nhiệm vụ kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác giữ gìn an ninh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại công viên tạm và khu vực lân cận. Đồng thời, nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp lấn chiếm, xả rác...

THANH HIỀN

