Công viên vườn hoa tạm 152 Trần Phú: Sẵn sàng bàn giao ngày 8-2

Khu đất tại số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM) rộng hơn 3ha được cải tạo một phần thành công viên vườn hoa tạm để phục vụ người dân vui xuân đón tết, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào ngày 8-2.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 31-1 cho thấy, công trường đang bước vào giai đoạn nước rút với không khí thi công khẩn trương. Đến nay, các hạng mục như san nền, tiểu cảnh, trồng hoa và trang trí đã đạt khoảng 80% khối lượng.

Một phần của khu đất số 152 đường Trần Phú đang "lột xác" thành công viên vườn hoa. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trong hai tuần qua, công trình được thi công suốt 24/24 giờ, chia thành hai ca chính. Ban ngày, khoảng 25 công nhân thực hiện các hạng mục xây dựng cơ bản và chăm sóc cây xanh; ban đêm khoảng từ 12-15 người đổ bê tông nền nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.

Lớp bê tông nền được đổ dày 15cm, quá trình thi công có sự giám sát chặt chẽ của đội trắc đạc để bảo đảm độ phẳng, cao độ hợp lý và khả năng thoát nước. Bên cạnh đó, lực lượng chăm sóc cây xanh túc trực thường xuyên, liên tục tưới nước để cây trồng thích nghi tốt với thời tiết nắng nóng.

Dự kiến trong ngày 1-2, các hạng mục xây dựng cơ bản như vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng sẽ hoàn tất. Từ ngày 2-2, công trường chuyển sang giai đoạn lắp đặt nội thất và trang trí chi tiết.

Công viên sẽ được bổ sung các loại cây xanh cao từ 1,2m đến 1,5m nhằm tạo bóng mát, hệ thống ghế gỗ ngoài trời chuyên dụng, cùng các hạng mục trang trí như đèn lồng dây, dù che nắng, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân cả ban ngày lẫn ban đêm.

Linh vật ngựa ở giữa công viên vườn hoa để chào đón năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Khu vực cải tạo đợt này có diện tích khoảng 3.000 – 3.200m², nằm trong tổng thể khu đất hơn 3ha. Để bảo đảm không gian đi bộ an toàn, thoáng đãng, chủ đầu tư bố trí bãi giữ xe tại phần đất trống còn lại, có lực lượng an ninh hướng dẫn người dân gửi xe và di chuyển vào công viên, không cho xe cộ đi trực tiếp vào khu vực cảnh quan.

Các mốc tiến độ được xác định rõ: từ ngày 4 đến 5-2 sẽ vận hành chạy thử; ngày 8-2 chính thức bàn giao và đưa công viên vào phục vụ người dân. Hiện đơn vị thi công đang “tút” lại các chi tiết nhỏ, thay thế những cây chưa đạt yêu cầu, quyết tâm hoàn thiện công trình với diện mạo tốt nhất.

Tất bật hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chia sẻ tại công trường, anh Nguyễn Hoài An, nhân viên Công ty Xây dựng Long Biên cho biết, đội ngũ công nhân mảng hoa, cây xanh phải tăng ca liên tục để kịp tạo sắc xuân trong điều kiện có ngày nhiệt độ lên tới hơn 38 độ C.

Trong khi đó, ông Diệp Quốc Huê - một người dân sống lâu năm tại phường An Đông bày tỏ sự phấn khởi trước sự “lột xác” của khu đất bỏ trống hơn 10 năm qua, kỳ vọng công viên mới sẽ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng.

Công viên sắp "thành hình" và bàn giao ngày 8-2. Ảnh: ĐÌNH DƯ

ĐÌNH DƯ