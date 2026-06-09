TPHCM đặt mục tiêu đưa xuất bản trở thành ngành công nghiệp văn hóa - tri thức hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; đặt mục tiêu xây dựng ngành xuất bản thành phố trở thành ngành công nghiệp văn hóa - tri thức hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bạn đọc tìm mua sách tại hội sách được tổ chức ở Công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh HUY SƠN

Thành ủy TPHCM đặt mục tiêu, đến năm 2030 tổ chức mô hình xuất bản, phát hành chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; hướng đến định vị thương hiệu nhà xuất bản của Thành phố trên phạm vi quốc gia và khu vực Đông Nam Á, đủ sức cạnh tranh với các nền tảng xuyên biên giới. Kiến tạo dòng sách, loại hình sản phẩm xuất bản chủ đạo, tích cực trong đời sống xã hội; xây dựng hệ sinh thái xuất bản đa nền tảng, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data) trong toàn bộ chuỗi hoạt động xuất bản.

Chủ động thực thi các cơ chế, chính sách quy định trên lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố. Đồng thời phát huy vai trò của xuất bản trong phát triển văn hóa và con người thành phố; mở rộng các mô hình không gian đọc, thư viện công cộng, thư viện số. Gắn phát triển văn hóa đọc với xây dựng xã hội học tập và đô thị thông minh.

Cùng với đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản; đảm bảo tuân thủ Công ước Berne trong trao đổi bản quyền xuất bản với các đối tác nước ngoài; tăng cường quảng bá hình ảnh, con người Việt Nam ra thế giới thông qua sản phẩm xuất bản.

Đến năm 2045, thành phố có các đơn vị xuất bản phát triển mạnh, đa dạng, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố trong kỷ nguyên mới; hoàn thiện hệ sinh thái xuất bản số toàn diện; phát triển TPHCM trở thành trung tâm xuất bản có uy tín trong và ngoài nước. Ngành xuất bản trở thành ngành công nghiệp văn hóa - tri thức hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Độc giả tìm mua sách tại Đường sách TPHCM. Ảnh HUY SƠN

Để đạt được các mục tiêu trên, Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản và các đơn vị xuất bản, in, phát hành; tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đưa nội dung lãnh đạo hoạt động xuất bản vào chương trình công tác thường xuyên của cấp ủy. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình xuất bản; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về xuất bản, rà soát, thực thi cơ chế, chính sách liên quan lĩnh vực xuất bản, phù hợp với đặc thù đô thị lớn, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước; tham mưu ban hành các nghị quyết của HĐND Thành phố nhằm hỗ trợ, bổ sung phục vụ nhu cầu nâng cao văn hóa đọc của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về quyền tác giả, bản quyền trên môi trường số.

Bạn đọc hào hứng tìm mua sách tại Hội sách phường Sài Gòn. Ảnh HUY SƠN

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm xuất bản có giá trị cao về tư tưởng chính trị, văn hóa, khoa học; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chiến lược phát triển văn hóa, nâng cao dân trí. Xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản và đặt hàng chuyển ngữ các bộ sách mang tính đúc kết có giá trị về lịch sử, kinh tế, văn hóa, con người TPHCM.

Đồng thời, phát triển mạnh các sản phẩm xuất bản điện tử (sách số, sách nói) và các nền tảng phân phối nội dung số. 100% nhà xuất bản, đơn vị phát hành của Thành phố ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý quy trình xuất bản và phát hành; 80% cơ sở in (được cấp phép in sản phẩm xuất bản) trên địa bàn Thành phố áp dụng công nghệ in hiện đại. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tác giả trẻ, tài năng sáng tác văn học - nghệ thuật. Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, nhất là sản phẩm xuất bản phục vụ đối ngoại, quảng bá hình ảnh TPHCM ra thế giới.

THU HƯỜNG