Lễ Dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại TPHCM

Sáng 1-11, Bộ Ngoại giao Thái Lan cùng Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Giáo hội Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ Dâng y Kathina Hoàng gia Thái Lan ở Việt Nam Quốc Tự, TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi, chủ trì Lễ Dâng y Kathina. Ảnh : THỤY VŨ

Ông Vijavat Isarabhakdi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan, chủ trì Lễ Dâng y. Tham dự buổi lễ về phía Thái Lan còn có ông Vorapan Srivoranart, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Á, cùng các quan chức của Bộ Ngoại giao Thái Lan; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam; bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM.

Về phía Việt Nam có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Trần Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM; đại diện các ban, ngành TPHCM, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan TPHCM; cùng các Phật tử Thái Lan và Việt Nam.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua đã long trọng ban y Kathina Hoàng gia cho Bộ Ngoại giao Thái Lan để dâng lên chư tăng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi Dâng y Kathina lên Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: THỤY VŨ

Sự kiện năm nay đánh dấu Lễ Dâng y Kathina Hoàng gia lần thứ 18 do Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức tại Việt Nam, cũng là năm hai nước Thái Lan và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2026.

Buổi lễ mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là nghi lễ truyền thống Dâng y tạo phước có giá trị tâm linh cao quý, mà còn là một phần trong chương trình thực hiện ngoại giao văn hóa của Bộ Ngoại giao Thái Lan nhằm tăng cường quan hệ quốc tế, đặc biệt là ở cấp độ giao lưu nhân dân.

Từ năm 1995 đến nay, Bộ Ngoại giao Thái Lan hàng năm đều tổ chức Lễ Dâng y Kathina Hoàng gia tại các tự viện ở nước ngoài như một phần trong nỗ lực ngoại giao văn hóa của Thái Lan nhằm củng cố tình hữu nghị và tăng cường kết nối nhân dân thông qua Phật giáo. Sáng kiến này đã dần được mở rộng sang các nước ASEAN, Nam Á và Đông Á. Năm 2025, Lễ Dâng y Kathina Hoàng gia được tổ chức tại 8 quốc gia: Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Bhutan, Sri Lanka, Lào, Việt Nam và Trung Quốc.

