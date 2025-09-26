Chiều 26-9, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Tiền Phong tổ chức họp báo phát động cuộc thi “Đấu trường Toán học châu Á - AIMO năm học 2025-2026”.

Các đại biểu dự họp báo

AIMO do Ủy ban Olympic Toán học châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi năm, có trên 150.000 học sinh thử sức tại đấu trường này, từ đó chinh phục những thử thách tư duy, rèn luyện năng lực và mở rộng cánh cửa hội nhập.

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ trí tuệ châu Á.

Sau thành công của chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản (đội tuyển Việt Nam giành 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng), Ban tổ chức đã phát động Đấu trường Toán học châu Á - AIMO năm học 2025-2026.

Đây là hoạt động học thuật mang tính quốc tế, nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam hội nhập toàn cầu.

Trao thưởng cho các học sinh đoạt giải tại chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản

Phát biểu tại họp báo, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức AIMO năm học 2025-2026 cho biết, điểm đặc biệt của kỳ thi là thí sinh làm toán bằng tiếng Anh, giúp các em tiếp cận tri thức toàn cầu và rèn luyện khả năng hội nhập. AIMO thu hút mạnh mẽ cộng đồng học sinh nhờ sức lan tỏa rộng và đối tượng trải dài từ lớp 2 đến lớp 12. Năm nay, ban tổ chức chú trọng mở rộng quy mô, tạo điều kiện để học sinh ở mọi vùng miền có cơ hội thử sức.

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 đang học tập tại các trường phổ thông trong nước có thể đăng ký dự thi qua Cổng điện tử https://aimo.tienphong.vn/. Thời gian đăng ký từ 26-9 đến 15-11.

Cuộc thi có 3 vòng gồm: sơ loại, vòng khu vực và vòng chung kết quốc gia. Hình thức thi: trực tuyến, ngôn ngữ đề thi: song ngữ Anh - Việt. Qua vòng thi trực tuyến sẽ xác nhận thí sinh đủ điều kiện để được tham dự vòng thi trực tiếp.

Các thí sinh có kết quả xuất sắc và đạt ngưỡng điểm tối thiểu theo quy định của ban tổ chức sẽ được cấp giấy chứng nhận theo các hạng giải: A, B, C và khuyến khích. Thí sinh đạt giải C trở lên sẽ được lựa chọn vào vòng thi chung kết quốc gia (diễn ra trước 20-4-2026).

Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh đoạt giải tại chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản

Những thí sinh có thành tích cao và đủ điều kiện theo quy định của AIMO quốc tế của mỗi khối lớp sẽ được đề cử vào đội tuyển AIMO Việt Nam tham dự vòng thi chung kết quốc tế.

Vòng chung kết quốc tế dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 5-8-2026 với khoảng 3.000 thí sinh và 5.000 thầy cô giáo, gia đình học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại họp báo, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các học sinh đoạt giải tại chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Tokyo, Nhật Bản.

PHAN THẢO