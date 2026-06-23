TPHCM đề xuất hệ số "K = 1" khi chuyển mục đích sử dụng đất

Sở NN-MT TPHCM vừa trình dự thảo lần 3 quy định hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K, lên Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM.

Điểm đáng chú ý của dự thảo lần này là đề xuất áp dụng hệ số K = 1 đối với 2 nhóm trường hợp.

Nhóm thứ nhất là cá nhân, hộ gia đình khi xin chuyển mục đích sử dụng đất, được giao đất không qua đấu giá hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức.

Nhóm thứ hai là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê, hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở NN-MT TPHCM, cho rằng thực tế quá trình xây dựng chính sách đất đai tại TPHCM cho thấy có 3 nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp, với mong muốn khác nhau về giá đất.

Theo đó, nhóm bị thu hồi đất thường mong muốn giá đất được xác định ở mức cao để bảo đảm quyền lợi bồi thường. Nhóm chuyển mục đích sử dụng đất, chủ yếu là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa nhà ở, lại mong muốn giá đất thấp để giảm gánh nặng tài chính. Trong khi đó, nhóm thuê đất trả tiền hàng năm, gồm các doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp và nông nghiệp, cần mức giá thấp và ổn định để duy trì sức cạnh tranh.

“Sự mâu thuẫn này đặt cơ quan quản lý vào thế khó khi nhóm đòi giá cao, còn nhóm lại cần giá thấp. TPHCM với quy mô 14 triệu dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rất lớn, cùng với đó là 164 dự án giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn hộ dân. Nếu chính sách không hài hòa, nguy cơ khiếu nại, khiếu kiện và đình trệ kinh tế là rất lớn”, ông Dương phân tích.

Theo ông Đào Quang Dương, việc đề xuất hệ số K = 1 đối với 2 nhóm nêu trên là giải pháp nhằm ổn định đời sống người dân, nhất là trong việc tạo lập chỗ ở mới, giảm áp lực tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà. Đối với doanh nghiệp, mức hệ số này góp phần tạo lợi thế cạnh tranh thông qua chi phí đầu vào hợp lý, qua đó cải thiện môi trường đầu tư.

Hệ số K là gì? Theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, hệ số điều chỉnh giá đất là tỷ lệ tăng, giảm giá đất của các loại đất tương ứng với khu vực, vị trí đã quy định trong bảng giá đất. Hệ số K được dùng cùng bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến sử dụng đất; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư lấn biển, dự án có hạng mục lấn biển hoặc các trường hợp không áp dụng được bảng giá đất thì thực hiện xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai. Tùy theo từng loại đất, đối tượng, hình thức sử dụng đất, khu vực, vị trí đất và hệ số sử dụng đất, hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được áp dụng cho phù hợp.

ĐỖ TRÀ GIANG