TPHCM điều chỉnh Đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2026-2030

Xử lý dứt điểm 13 tuyến đường ngập do mưa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Báo cáo nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế trong triển khai, đồng thời làm cơ sở để TP tiếp tục điều chỉnh, cập nhật định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, phù hợp với yêu cầu quản lý đô thị sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Theo UBND TPHCM, việc hợp nhất địa giới với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đặt ra yêu cầu cấp thiết trong quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Trước bối cảnh mới, Sở Xây dựng sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh đề án và kế hoạch nêu trên, đảm bảo đồng bộ với phạm vi địa bàn sau sáp nhập, hướng đến phát triển đô thị bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.

TPHCM tập trung giải quyết ngập do mưa tại 13 tuyến đường trọng điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG



Mục tiêu giai đoạn tới là chủ động dự báo, kiểm soát ngập úng do mưa, triều cường, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước tại các khu vực ngoại vi, nạo vét trục thoát nước chính gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch đường sông. Thành phố cũng sẽ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu dân cư đông đúc.

Cụ thể, TPHCM đặt mục tiêu xử lý ngập do mưa tại 13 tuyến đường trọng điểm, giải quyết 6 điểm ngập nặng do triều như đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50 và khu vực Bình Quới.

Để thực hiện, thành phố triển khai 5 nhóm giải pháp, gồm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả quy hoạch, tăng cường liên kết vùng; Tập trung đầu tư công trình thoát nước đồng bộ theo lưu vực, huy động vốn ODA và xã hội hóa theo hình thức PPP; Rà soát, bổ sung chính sách thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; Phát triển hệ thống dự báo, cảnh báo ngập sớm, xây dựng hồ điều tiết nước và ứng dụng công nghệ tiên tiến; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, công khai minh bạch các nguồn lực đầu tư để nhân dân giám sát.

Theo UBND TPHCM, việc điều chỉnh đề án lần này không chỉ nhằm quản lý, đầu tư hiệu quả hạ tầng đô thị, mà còn góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, cải thiện môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để TPHCM khẳng định vai trò đô thị siêu lớn, thông minh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

QUỐC HÙNG