TPHCM: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 bé gái tử vong, 3 người bị thương

Chiều 2-12, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc (TPHCM) cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ra rạng sáng cùng ngày, khiến 1 bé gái tử vong và 3 người khác bị thương.

Trước mắt, UBND xã đã cử 3 đoàn đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2. Mỗi nạn nhân đang điều trị được hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng. Riêng trường hợp cháu bé tử vong, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để có hướng hỗ trợ thêm, đồng thời cử lực lượng địa phương túc trực hỗ trợ gia đình khi cần thiết.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại căn nhà một trệt, một lầu trong hẻm liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc). Người dân phát hiện mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà nên đã hô hoán, tìm cách tiếp cận để cứu người. Nhiều người đã leo lên tầng 1, đập kính, đưa các nạn nhân ra ngoài.

cháy.jpg

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Vụ việc khiến một bé gái 8 tuổi tử vong. Ba người bị thương, gồm 2 người lớn được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và một bé gái 10 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Hiện Công an xã Vĩnh Lộc đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG

