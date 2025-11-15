Sáng 15-11, lực lượng công an đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà trọ ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cháy nhà trọ 4 tầng ở trung tâm Nha Trang lúc rạng sáng. Video: NHA TRANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại nhà trọ 4 tầng ở ngã tư đường Nguyễn Thái Học – Nguyễn Hồng Sơn (gần chợ Đầm).

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy, sáng 15-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Đến hơn 5 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng đã cứu được chị H. (25 tuổi) với tình trạng bị bỏng nặng và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người trong khu trọ hô hoán và kịp thời chạy ra ngoài. Một số người sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát nhanh.

Đến 5 giờ 50, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong nhà trọ bị cháy rụi.

HIẾU GIANG