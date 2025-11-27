Hà Tĩnh: Cháy lớn thiêu rụi nhà dân tại xã Sơn Tây

Chiều 27-11, ông Phạm Hoài An, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại một nhà dân.

Video hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 12 giờ trưa cùng ngày, lửa bùng phát dữ dội từ ngôi nhà của anh N.T.A. ở thôn 6, xã Sơn Tây, kèm theo khói đen bốc cao.

Khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nỗ lực dùng các vật dụng để dập lửa nhưng bất thành do đám cháy lan nhanh, gặp gió lớn.

Hiện trường vụ cháy tại nhà dân

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hương Sơn (thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng và xe chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và các lực lượng địa phương khống chế đám cháy.

Hiện trường vụ cháy tại nhà dân

Đến khoảng 12 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng ngôi nhà gỗ cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>> Các lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập tắt đám cháy:

DƯƠNG QUANG