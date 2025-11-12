Gia Lai: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Sáng 12-11, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xác nhận, một vụ cháy nhà vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai mẹ con thương vong.

Vụ cháy đã khiến 2 mẹ con bà C. thương vong. Ảnh: HOÀNG VĂN

Nạn nhân tử vong là bà H.T.C. (SN 1964), người bị thương là chị H.T.T. (SN 1986), con gái bà C.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 12-11, căn nhà của bà H.T.C. bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Hai người may mắn chạy thoát, còn bà C. và chị T. bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác cứu hộ, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, bà C. đã tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Chính quyền địa phương đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

