TPHCM dự kiến khởi công đồng loạt 7 “siêu dự án” dịp 30-4

Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), TPHCM dự kiến đồng loạt khởi công 7 “siêu dự án” với tổng vốn hàng trăm ngàn tỷ đồng, trải rộng từ hạ tầng giao thông, đô thị đến cảng biển, tạo cú hích mạnh cho tăng trưởng và diện mạo đô thị.

Với kế hoạch vốn lên tới 148.599 tỷ đồng trong năm 2026, theo Sở Tài chính TPHCM, đến hết quý 1 đã giải ngân hơn 13.600 tỷ đồng, đạt 9,2% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn đối mặt áp lực lớn trong các quý còn lại.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Điểm nhấn của quý 2 là kế hoạch khởi công, động thổ 7 dự án quy mô lớn vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026). Đây đều là các công trình có tổng mức đầu tư rất lớn, kỳ vọng tạo cú hích mạnh cho hạ tầng và tăng trưởng kinh tế thành phố.

Danh mục dự án gồm: Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TPHCM (khoảng 31.500 tỷ đồng); Công viên cảnh quan bến Nhà Rồng - Khánh Hội (20.100 tỷ đồng); tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm (46.300 tỷ đồng); cao tốc Hồ Tràm - Long Thành (44.600 tỷ đồng); Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn (59.000 tỷ đồng); Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (50.800 tỷ đồng); và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (128.872 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết việc đồng loạt triển khai các dự án không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn tạo động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng, lan tỏa cho các năm tiếp theo. Để đảm bảo tiến độ, thành phố sẽ tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” tại các công trình trọng điểm, đồng thời tận dụng tối đa cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội nhằm khơi thông nguồn lực, đưa TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng hiện đại, bền vững.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 30-4, Tập đoàn Becamex cho biết đã đăng ký với UBND thành phố cũng như các sở ban ngành để tiến hành động thổ và khởi công một số công trình. Trong đó, Đô thị Khoa học Công nghệ Bắc TPHCM gồm các công trình như: Dự án Công nghệ số tập trung (15,14ha), Khu công nghệ số tập trung TP.HCM - đây là tổ hợp về nghiên cứu và phát triển (R&D) với quy mô khoảng 100 ha, Tòa tháp Đổi mới sáng tạo (103ha), Khu Logistics thông minh (34ha trên tổng 70ha), Khu Công nghiệp Công nghệ cao Riverside (600ha). Về nhà ở xã hội, Becamex khởi công dự án khoảng 6.229 căn hộ tại các khu vực Định Hòa và ViệtSing.

ĐÌNH DƯ