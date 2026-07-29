TPHCM: Gần 98.500 cán bộ, đảng viên dự hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV

Sáng 29-7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.



Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ dự tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại TPHCM, hội nghị được kết nối đến 1.547 điểm cầu trên địa bàn thành phố với gần 98.500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề “Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam” và chuyên đề “Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”.

Tiếp đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày chuyên đề “Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” và chuyên đề “Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia”.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày chuyên đề “Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan” và chuyên đề “Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” và chuyên đề “Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng”.

Các đại biểu dự hội nghị nghe đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày chuyên đề “Quy định về những điều đảng viên không được làm”.

>>> Một số hình ảnh đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. ảnh: VIỆT DŨNG:

Đồng chí Trần Lưu Quang trao đổi với đồng chí Huỳnh Đảm trước giờ diễn ra hội nghị

Đồng chí Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu trước giờ diễn ra hội nghị

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TPHCM

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