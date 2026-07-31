TPHCM: Gỡ vướng, ưu tiên cấp sổ hồng cho nhiều dự án

Tổ công tác cấp sổ hồng đã làm việc với các chủ đầu tư, chủ động tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại nhiều dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn.

Tổ công tác 1645 làm việc với các chủ đầu tư gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

Ngày 31-7, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì, làm việc với các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã gỡ vướng, ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà tại nhiều dự án.

Dự án Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn giai đoạn 3 do Công ty TNHH Vietnam Land SSG làm chủ đầu tư (CĐT), có 443 căn hộ và 52 căn nhà liên kế. Sau khi xem xét hồ sơ pháp lý tại dự án, tổ công tác đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án Khu định cư Phước Kiển do Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn làm CĐT, có 824 căn nhà (655 căn nhà liên kế phố có sân vườn và 169 căn biệt thự song lập). CĐT đề nghị cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng 105 lô (trong đó có 27 lô đã xây dựng nhà, 78 lô chưa xây dựng nhà) đã hoàn tất bồi thường, đầu tư xây dựng hạ tầng và đã có bản đồ hiện trạng vị trí phân lô được duyệt tại dự án.

Ông Nguyễn Toàn Thắng đánh giá, dự án này có nhiều vướng mắc, dẫn đến việc chậm cấp sổ hồng khiến người dân bức xúc. Do đó, tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng trước cho người mua nhà, giữ lại phần nền đất của CĐT để công ty hoàn thành các thủ tục. Cụ thể, CĐT phải phối hợp với đơn vị đo đạc bản vẽ để xác định nghĩa vụ tài chính, đồng thời có hướng dẫn giải quyết phần bồi thường chưa thực hiện xong.

Đối với dự án chung cư kết hợp văn phòng làm việc Tulip Tower do Công ty cổ phần Xây dựng Thuận Hưng làm CĐT, tổ công tác thống nhất sổ hồng cho người mua, đồng thời yêu cầu CĐT phải hoàn tất hồ sơ pháp lý để có cơ sở cấp sổ hồng.

Tổ công tác cũng thống nhất cấp sổ cho người mua nhà thuộc dự án Chung cư Đông Thuận 1 có quy mô 2 tòa chung cư với hơn 200 căn.

Dự án nhà ở Thuận Phát Land do Công ty TNHH Địa Ốc Nam Thuận Phát làm CĐT, có 440 thửa đất và chưa được cấp sổ hồng cho người mua. Công ty kiến nghị được nộp hồ sơ chuyển nhượng 67 căn nhà và 373 nền đất cho khách hàng tự xây dựng nhà ở. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM thống nhất cấp sổ hồng cho 250 thửa đất đã chuyển nhượng cho người mua. Phần còn lại, CĐT phải thực hiện các nghĩa vụ thực hiện dự án, sau đó sẽ tiếp tục xem xét.

THANH HIỀN