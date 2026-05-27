TPHCM: Hệ thống tuyển sinh đầu cấp gặp nhiều lỗi trong ngày đầu mở cổng đăng ký

Sáng 27-5, hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TPHCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn bắt đầu mở cổng cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học (lớp 1) và THCS (lớp 6).

Giao diện cổng đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tại TPHCM

Ghi nhận sau buổi sáng đầu tiên mở cổng đăng ký, hệ thống không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, phụ huynh dễ dàng đăng nhập và thực hiện các thao tác đăng ký tuyển sinh. Tuy nhiên, ở nhiều thời điểm, nội dung hiển thị trên cổng tuyển sinh chưa ổn định, các tiêu chí xét tuyển đối với trường đặc thù còn nhiều lỗi.

Anh Hoàng Minh, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 tại phường Bến Thành, cho biết, khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường triển khai mô hình đặc thù, trường trên địa bàn phường lân cận có đến 7 tiêu chí xét tuyển trong khi trường ở địa phương nơi anh cư trú chỉ có 1 tiêu chí xét tuyển.

Đáng nói, hệ thống hiển thị dòng chữ "Phụ huynh chọn ít nhất 2 trong... 1 tiêu chí xét tuyển" khiến phụ huynh bối rối.

Hệ thống yêu cầu chọn ít nhất 2 trong... 1 tiêu chí xét tuyển đối với trường đặc thù khiến phụ huynh bối rối

Một phụ huynh khác quan tâm mô hình trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) trên địa bàn phường Sài Gòn thắc mắc: "Có thời điểm truy cập, hệ thống hiển thị hai tên trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp. Tuy nhiên, khi thoát ra vào lại thì chỉ còn một trường. Như vậy trường đủ chỉ tiêu sẽ khóa cổng đăng ký hay do lỗi hệ thống?".

Giải đáp thắc mắc nói trên của phụ huynh, một cán bộ Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định: "Không có việc phụ huynh đăng ký sớm thì được tham gia xét tuyển hay trường đóng cổng đăng ký khi đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Theo quy định chung của thành phố, thời gian đăng ký xét tuyển kéo dài từ hôm nay đến 17 giờ ngày 7-6, không phân biệt thứ tự hay thời gian phụ huynh đăng ký".

Do đó, việc số lượng trường triển khai chương trình đặc thù khác nhau giữa hai thời điểm là do lỗi của hệ thống, phụ huynh thoát ra và đăng nhập lại vào một thời điểm khác để thực hiện đăng ký tuyển sinh.

Riêng về số lượng tiêu chí xét tuyển của các trường đặc thù, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM lý giải, tiêu chí xét tuyển vào trường đặc thù do Ban chỉ đạo tuyển sinh phường/xã quyết định, được công bố rộng rãi trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của địa phương.

"Số lượng tiêu chí xét tuyển, nội dung của từng tiêu chí có thể khác nhau giữa các địa phương. Phụ huynh cần tìm hiểu kỹ lưỡng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của địa phương muốn tham gia xét tuyển để đăng ký nguyện vọng phù hợp", đại diện Sở GD-ĐT cho biết.

Khi đăng ký tuyển sinh, phụ huynh lưu ý xác định đúng đối tượng tuyển sinh gồm: đối tượng ưu tiên 1 là học sinh cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6).

Đối tượng ưu tiên 2 gồm các trường hợp: học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến...

Điểm mới của công tác tuyển sinh năm nay là phụ huynh có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc hai nhóm đối tượng tuyển sinh, loại hình trường thường và trường triển khai mô hình đặc thù.

- Từ ngày 8-6 đến ngày 15-6: các trường triển khai mô hình đặc thù công bố kết quả tuyển sinh. Học sinh không trúng tuyển vào trường đặc thù sẽ được bố trí chỗ học vào các trường đại trà theo khu vực tuyển sinh đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến ngày 7-6. - Từ ngày 16-6 đến ngày 23-6: các trường triển khai mô hình đặc thù hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp. - Từ ngày 24-6 đến ngày 10-7: Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường, xã tiếp nhận dữ liệu học sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương, sau đó tổ chức phân bổ học sinh vào các trường đại trà theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời công bố kết quả tuyển sinh. - Từ ngày 11-7 đến ngày 20-7: phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại các trường đại trà.

THU TÂM