Học sinh cuối cấp lắng đọng cảm xúc với lễ trưởng thành

Từ 13 giờ hôm nay (26-5) kéo dài đến 20 giờ tối, gần 290 học sinh khối lớp 5 niên khóa 2021-2026, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) hòa mình vào nhiều hoạt động lễ hội nhiều màu sắc với chủ đề "Ngày hội năm châu". Đây là một trong những hoạt động của lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh cuối cấp.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5

Phần hội sôi động được bắt đầu bằng hoạt động tổ chức cho học sinh thử tài thiết kế lều trại theo màu sắc văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Pháp, Brazil...

Tiếp theo đó, học sinh được "cháy" hết mình với các trò chơi nước, hòa mình vào bữa tiệc chiều vui nhộn và kết thúc ngày hội bằng đêm lửa trại ấm áp, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ sau hành trình 5 năm học tại ngôi trường tiểu học.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, học sinh đã tham gia phần lễ trang trọng và đầy cảm xúc.

Một học sinh ôm chầm lấy mẹ trong giây phút tri ân công ơn của đấng sinh thành

Cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, đây là thế hệ học sinh vào học lớp 1 trong giai đoạn dịch Covid-19, cả nước thực hiện giãn cách.

Giây phút lắng đọng cảm xúc của học sinh khối 5 trong lễ trưởng thành

"Các em đã có lễ khai giảng chưa từng có tiền lệ, không trống, không hoa, không những cái nắm tay, việc học chủ yếu diễn ra qua không gian trực tuyến. Tuy nhiên, chính xuất phát điểm khó khăn đó đã tạo nên một thế hệ học sinh bản lĩnh, biết thích nghi và nỗ lực vươn lên trong hoàn cảnh đặc biệt", cô Đỗ Ngọc Chi xúc động bày tỏ.

Cùng nhau ôn lại kỷ niệm trong 5 năm học dưới mái trường tiểu học

Nhắn nhủ học sinh trước khi rời mái trường tiểu học chuyển cấp lên trung học cơ sở, cô Đỗ Ngọc Chi mong học sinh giữ cho mình lòng biết ơn, bởi đó là hành trang quan trọng giúp các em trưởng thành, bay xa nhưng vẫn giữ được sự tử tế và nghị lực trong cuộc sống.

Học sinh tri ân công ơn dạy dỗ của cha mẹ

Cũng trong sáng 26-5, gần 2.000 học sinh và phụ huynh học sinh khối 12, Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TPHCM) đã tham gia lễ tri ân và trưởng thành dành cho học sinh lớp 12. Học sinh lớp 12, Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định, TPHCM) tham gia lễ tri ân và trưởng thành vào sáng 26-5 Thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu, chia sẻ: "Ba năm không quá dài, nhưng đủ để những cô cậu học trò ngày nào còn rụt rè trong bộ đồng phục mới, hôm nay đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn và biết suy nghĩ cho tương lai của mình. Mái trường này đã chứng kiến những buổi học miệt mài, những lần các em cười vang trong giờ ra chơi, cả những áp lực, lo âu, những lần vấp ngã rồi tự mình đứng dậy. Và cũng chính nơi đây đã lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ tuổi của ước mơ, khát vọng và niềm tin''. Thầy hiệu trưởng Trịnh Hoàng Quân (người cầm bông ở giữa) cùng các học sinh lớp 12 Thầy hiệu trưởng gửi tặng những học sinh sắp rời xa mái trường trung học phổ thông chữ "Tĩnh". "Tĩnh" là bình tĩnh trước áp lực. Những ngày sắp tới, các em sẽ đối diện với kỳ thi tốt nghiệp THPT, một cột mốc quan trọng. Chỉ khi giữ được sự bình tĩnh, các em mới có thể làm tốt nhất những gì mình đã cố gắng suốt bao năm qua. "Tĩnh' còn là biết lắng nghe chính mình giữa những ồn ào của cuộc sống. Cuộc đời không phải là một cuộc đua để hơn thua với người khác. Điều quan trọng là các em hiểu mình muốn trở thành người như thế nào, sống ra sao để không hối tiếc. Đừng vì áp lực từ xã hội mà đánh mất sự tử tế, sự chân thành và những giá trị tốt đẹp bên trong mình" (Thầy Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu)

THU TÂM