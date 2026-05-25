Nhiều chính sách ưu đãi đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ngành điện hạt nhân

Các kỹ sư tại Viện Nghiên cứu hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, đối với sinh viên học trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp sẽ được: miễn học phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở, mỗi năm cấp sinh hoạt phí theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng một năm học không quá 10 tháng; được cấp học bổng khuyến khích bằng 1,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực khá, 2 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực giỏi, 2,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực xuất sắc, việc xét cấp học bổng được tiến hành theo học kỳ của năm học, một năm học xét 2 lần; được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết...

Đối với học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ sẽ được: miễn học phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở cho học viên cao học và 5 lần mức lương cơ sở cho nghiên cứu sinh, mỗi năm cấp sinh hoạt phí 12 tháng; được hỗ trợ kinh phí bằng 35 lần mức lương cơ sở nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất của một bài báo khoa học thuộc các chuyên ngành điện hạt nhân theo nội dung của luận văn, luận án được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ KH-CN; được giữ nguyên tiền lương và các chế độ hiện hành đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh là công chức, viên chức được cơ quan quản lý cử đi học; được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân...

Đối với sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở nước ngoài, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện đang cấp cho sinh viên Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án đào tạo của Chính phủ Việt Nam; được chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng theo quyết định của chủ đầu tư tối thiểu 300 USD/người; được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết…

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh có cam kết về các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp: được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện đang cấp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án đào tạo của Chính phủ Việt Nam; được giữ nguyên lương và các khoản phụ cấp khi đi học tập ở nước ngoài đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh là công chức, viên chức.

Đối với sinh viên đại học trong nước về các chuyên ngành có liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp: sẽ được miễn học phí; được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở; được cấp học bổng khuyến khích bằng 0,75 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực khá, 1 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực giỏi và 1,25 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực xuất sắc; được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7-7.

