Vụ học sinh lớp 4 bị tát ở Gia Lai: Điểm dạy thêm hoạt động không phép

Liên quan vụ học sinh lớp 4 bị giáo viên dạy thêm tát, phải nhập viện ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cơ quan chức năng xác định cơ sở dạy thêm này hoạt động không phép, chưa đăng ký theo quy định.

Ngày 25-5, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết, địa phương đã kiểm tra, làm việc với gia đình giáo viên người Ấn Độ bị tố tát học sinh lớp 4 phải nhập viện.

Em T.G.V. bị tát sưng đỏ cả bên má, tai...

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người có hành vi tấn công học sinh là ông Sh.T. (sinh năm 1988, quốc tịch Ấn Độ, trú đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn).

Thời điểm kiểm tra, ông Sh.T. không có mặt tại nhà. Vợ ông là bà N.T.T.T. đã thừa nhận hành vi của chồng với cơ quan chức năng. Nạn nhân là em T.G.V. (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan chức năng, điểm dạy thêm tại nhà ông Sh.T. và bà N.T.T.T. chưa đăng ký, chưa được cấp phép hoạt động theo quy định.

Người nhà đưa nạn nhân đến bệnh viện theo dõi, điều trị

Ông Phan Tuấn Hoàng cho biết, UBND phường đang giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an phường củng cố hồ sơ để xử lý. Trước mắt, cơ sở dạy thêm không phép sẽ bị xử lý theo quy định ngành giáo dục, còn hành vi của giáo viên sẽ do cơ quan công an phối hợp xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23-5, chị Trương Đoan Na (SN 1996, phường Quy Nhơn) phản ánh đến PV Báo SGGP việc con trai là cháu Tr.G.V. (SN 2016) bị bạo hành tại lớp học tiếng Anh của một giáo viên người Ấn Độ trên đường Lý Tự Trọng, phải nhập viện điều trị. Theo chị Na, khoảng 15 giờ 10 cùng ngày, cháu V. mang theo một món đồ chơi nhỏ vào lớp và vô tình va chạm vào thầy giáo. Sau đó, người này ném đồ chơi ra ngoài rồi tát mạnh vào vùng má, tai khiến cháu ngã xuống nền nhà, hoảng loạn, la khóc. Khi đón con, gia đình phát hiện vùng má, tai của cháu sưng đỏ, bầm tím. Cháu sau đó bị ù tai, nôn ói, tinh thần hoảng sợ nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhập viện tối 23-5.

NGỌC OAI