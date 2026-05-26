TPHCM: Các mốc thời gian tuyển sinh đầu cấp phụ huynh cần lưu ý từ ngày 27-5

Từ ngày mai (27-5), phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại cổng tuyển sinh của thành phố. Báo SGGP tổng hợp các mốc thời gian cần lưu ý.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) trong ngày khánh thành trường vào ngày 19-5-2026

Theo đó, phụ huynh học sinh sử dụng mã định danh cá nhân của học sinh để đăng nhập vào cổng tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

6 mốc thời gian phụ huynh cần lưu ý:

- Từ ngày 27-5 đến ngày 7-6: phụ huynh đăng ký tuyển sinh theo khu vực và đối tượng tuyển sinh. Trong đó, cần xác định chính xác đối tượng tuyển sinh gồm: đối tượng ưu tiên 1 là học sinh cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6).

Đối tượng ưu tiên 2 gồm các trường hợp: học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh thành khác đến...

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý đối với các trường hợp thuộc đối tượng 2, phụ huynh học sinh cần xem kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng để cập nhật vào hệ thống trực tuyến.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn quy trình thực hiện, đồng thời giải đáp các vướng mắc của cha mẹ học sinh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, công bằng và thuận lợi cho học sinh.

Điểm mới của công tác tuyển sinh năm nay là phụ huynh có thể đăng ký xét tuyển cùng lúc các nhóm đối tượng tuyển sinh, loại hình trường thường và trường triển khai mô hình đặc thù.

- Từ ngày 8-6 đến ngày 15-6: các trường triển khai mô hình đặc thù công bố kết quả tuyển sinh. Học sinh không trúng tuyển vào trường đặc thù sẽ được bố trí chỗ học vào các trường đại trà theo khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến ngày 7-6.

- Từ ngày 16-6 đến ngày 23-6: các trường triển khai mô hình đặc thù hướng dẫn phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp.

- Từ ngày 24-6 đến ngày 10-7: Ban Chỉ đạo tuyển sinh phường, xã tiếp nhận dữ liệu học sinh đã nộp hồ sơ nhập học tại các trường đặc thù để làm sạch dữ liệu tuyển sinh tại địa phương, sau đó tổ chức phân bổ học sinh vào các trường đại trà theo kế hoạch tuyển sinh của địa phương, đồng thời công bố kết quả tuyển sinh.

- Từ ngày 11-7 đến ngày 20-7: phụ huynh học sinh xác nhận trúng tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại các trường đại trà.

7 bước đăng ký tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 Bước 1: Cha mẹ học sinh (CMHS) sử dụng trình duyệt web Chrome, Cốc cốc, Safari… truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ và chọn chức năng [Đăng ký tuyển sinh]. Bước 2: Giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, CMHS chọn kỳ tuyển sinh cần đăng ký và nhấn nút [Đăng ký tuyển sinh]. Bước 3: CMHS nhập trực tiếp "Số định danh cá nhân" và "Mật khẩu" do trường cuối cấp hoặc Phường/Xã cung cấp (đối với hồ sơ học sinh tự do) và chọn [Tra cứu]. Bước 4: CMHS kiểm tra thông tin cá nhân của học sinh (đặc biệt yêu cầu chính xác "Số điện thoại" tại phần "Thông tin học sinh" phục vụ công tác liên hệ trong giai đoạn tuyển sinh). Chọn đối tượng và khu vực đăng ký tuyển sinh. Bước 5: Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, CMHS nhập "Mã bảo vệ", tích vào dòng chữ "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và Gửi đăng ký/Xác nhận thông tin để gửi hồ sơ của học sinh về phường/xã đăng ký tuyển sinh. Bước 6: Hệ thống đưa ra thông báo, CMHS xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao tác đăng ký tuyển sinh. Bước 7: Hệ thống hiển thị thông báo đã xác nhận thành công. Sau khi xác nhận và đăng ký thông tin tuyển sinh thành công. CMHS cần xuất "Phiếu kê khai thông tin" để lưu lại dữ liệu đã xác nhận đăng ký tuyển sinh.

THU TÂM