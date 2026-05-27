Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước và trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Trưa 27-5, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT và trưởng các điểm thi về tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026 tại TPHCM

Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác thi, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục.

Cụ thể, thủ trưởng các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong nhà trường.

Đối với các đơn vị có tổ chức bán trú, bếp ăn tập thể, căng tin hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, nước uống, phải kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp; hợp đồng cung cấp dịch vụ; điều kiện vận chuyển, giao nhận, bảo quản, chế biến, chia suất ăn; việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, nhật ký vệ sinh, sổ giao nhận thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục chỉ sử dụng dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được nhà trường giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian diễn ra các kỳ thi, hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, trưởng điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng làm công tác thi.

Trường hợp điểm thi, điểm chấm thi có bố trí hoặc thuê đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống, cơm hộp, suất ăn sẵn, nước uống đóng chai, nước uống bình, quán ăn, nhà hàng hoặc dịch vụ ăn uống lưu động phục vụ Hội đồng thi, đơn vị phải lập danh sách công khai các nội dung: tên đơn vị nấu ăn, cung cấp suất ăn hoặc dịch vụ ăn uống; tên nhãn hiệu nước uống, đơn vị cung cấp nước uống; tên quán ăn, nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thuê phục vụ lưu động; địa chỉ, số điện thoại liên hệ, người phụ trách hoặc đầu mối đại diện; thời gian phục vụ, số lượng suất ăn, nước uống dự kiến và các thông tin liên quan.

Trường hợp chưa phát sinh hoặc chưa xác định đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống, đơn vị ghi rõ “chưa phát sinh” và cập nhật bổ sung ngay khi có thông tin, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm bắt đầu phục vụ tại điểm thi, điểm chấm thi.

Các cơ sở giáo dục, trưởng điểm thi, điểm chấm thi chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, chính quyền địa phương, cơ sở y tế và các đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, chứng từ, mẫu lưu, thông tin về nhà cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy xuất và xử lý tình huống phát sinh.

Việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, lấy mẫu kiểm nghiệm, kết luận vi phạm và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin trung thực, chính xác, không tự ý nhận định hoặc kết luận nguyên nhân sự cố khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thủ trưởng đơn vị phải kịp thời triển khai phương án ứng phó; tổ chức sơ cứu ban đầu, đưa học sinh, thí sinh hoặc người có biểu hiện bất thường đến cơ sở y tế khi cần thiết; đồng thời tạm dừng sử dụng lô thực phẩm, suất ăn, nước uống hoặc nhà cung cấp có liên quan.

Đơn vị phải giữ nguyên hiện trường, niêm phong và lưu giữ mẫu thức ăn, nguyên liệu, chứng từ, sổ giao nhận; lập danh sách người đã sử dụng bữa ăn, thời gian ăn, tình trạng sức khỏe; báo cáo ngay về Sở GD-ĐT, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định.

THU TÂM