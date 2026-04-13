Tham mưu phân cấp tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách

Chiều 13-4, đoàn công tác số 2 của Thành ủy TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Tạo

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe và trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp xã đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; tình hình hoạt động của người hoạt động không chuyên trách; công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Báo cáo với đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Tạo Lê Thị Ngọc Dung cho biết, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại phường phần lớn là cán bộ trẻ, nhiệt tình, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương giải quyết công việc ở cơ sở.

Từ thực tế trên, phường kiến nghị UBND TPHCM cho tiếp nhận 9/28 người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức, nhằm bổ sung nhân lực cho địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Tạo Lê Thị Ngọc Dung phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trước kiến nghị này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam cho biết, Sở Nội vụ đang tham mưu UBND TPHCM kế hoạch tuyển dụng theo hướng phân cấp cho các địa phương. Theo đó, TPHCM không trực tiếp tiếp nhận, tuyển dụng mà phân cấp cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện. Nơi nào còn thiếu biên chế sẽ được chủ động tuyển dụng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Anh Đức đề nghị phường Tân Tạo khẩn trương hoàn thành báo cáo, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị để đoàn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thông qua khảo sát, TPHCM đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, người hoạt động không chuyên trách tại địa phương. Đồng thời, xem xét tình hình hoạt động của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ phường, cũng như công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức kết luận buổi làm việc.

Phường Tân Tạo hiện có gần 7.000 hộ kinh doanh và khoảng 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động. Trên địa bàn có Khu công nghiệp Tân Tạo với 272 doanh nghiệp, gần 23.000 công nhân, người lao động; cùng Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam với hơn 45.300 công nhân, người lao động. Quy mô doanh nghiệp lớn, số lượng lao động đông đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, địa phương cần đủ nguồn nhân lực để quản lý hiệu quả, kịp thời nắm bắt, giải quyết tranh chấp lao động, giữ vững an ninh trật tự và ổn định quan hệ lao động trên địa bàn.

VĂN MINH