TPHCM: Hơn 1.500 công chức, viên chức tập huấn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Sáng 30-9, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp với Sở NN-MT TPHCM và Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn (trực tiếp kết hợp trực tuyến) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hơn 1.500 công chức, viên chức trên địa bàn TPHCM.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là viên chức hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hội đồng thẩm định giá đất tại UBND 168 xã, phường, đặc khu.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết, chính quyền địa phương 2 cấp sau 3 tháng đi vào hoạt động, bên những điểm sáng cũng còn có những khó khăn; qua khảo sát các phường xã và đặc khu cho thấy còn nhiều khó khăn khi sắp xếp, nhiều vấn đề hầu như cộng dồn cơ học, chưa hợp lý.

Từ thực tiễn cho thấy công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công cũng gặp nhiều khó khăn. Trên tinh thần đó, Thành ủy, UBND TPHCM đã có chỉ đạo các sở ngành tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức trên từng lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề “nóng” hiện nay, trong đó có công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công.

"Hội nghị tập huấn nhằm góp phần tốt hơn nữa công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong những năm tới", bà Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu.

Quyền Trưởng phòng Kinh tế đất (Sở NN-MT TPHCM) Đào Quang Dương báo cáo

Theo Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng, hội nghị tập huấn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi.

“Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn những quy định pháp luật về đất đai, đặc biệt là Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành, có nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nếu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không được trang bị kịp thời, thống nhất, sẽ dẫn đến cách hiểu và áp dụng không đồng đều, dễ phát sinh vướng mắc, khiếu kiện, ảnh hưởng đến tiến độ dự án", ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu Sở Nội vụ

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM đề nghị cán bộ, viên chức tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhất là những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đơn vị mình, để cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ.

ĐỖ TRÀ GIANG