Kinh tế

TPHCM khánh thành nhà máy sản xuất polysilicon hơn 60 triệu USD

SGGPO

Ngày 13-8, Công ty TNHH Tokuyama Việt Nam tổ chức khánh thành Dự án Silicon toàn cầu tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM). Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đây là dự án công nghệ cao đầu tiên của Tập đoàn Tokuyama (Nhật Bản) tại Việt Nam, hướng đến sản xuất polysilicon độ tinh khiết cao, phục vụ ngành điện tử và chuỗi giá trị bán dẫn.

Dự án có diện tích khoảng 50.000m², tổng vốn đầu tư hơn 60 triệu USD, tương đương 1.468 tỷ đồng, công suất tối đa gần 5.000 tấn polysilicon/năm. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành xây dựng, giải ngân khoảng 1.100 tỷ đồng, chiếm hơn 78% tổng vốn đăng ký.

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Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu tham dự lễ khánh thành. Ảnh: QUANG VŨ

Việc đưa dự án vào hoạt động được kỳ vọng bổ sung nguồn cung vật liệu chất lượng cao, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng bán dẫn và thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, cho rằng dự án góp phần bổ sung vật liệu đầu vào cho chuỗi giá trị bán dẫn, đồng thời tạo động lực phát triển hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao tại KCN và khu vực phía Nam.

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Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, tuân thủ các cam kết về công nghệ, đẩy nhanh chuyển vốn đăng ký thành vốn thực hiện và sớm đưa dự án vận hành ổn định, hiệu quả.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai và vận hành dự án.

QUANG VŨ

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