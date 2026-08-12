TPHCM thu hút hơn 9,8 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong 7 tháng

Trong 7 tháng đầu năm 2026, TPHCM thu hút hơn 9,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng gần 45%, trong đó lĩnh vực khoa học - công nghệ thu hút 467 dự án với tổng vốn đăng ký gần 558 triệu USD.

Chiều 12-8, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu mở đầu phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá tình hình kinh tế - xã hội có nhiều tín hiệu tích cực nhưng mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn rất khó khăn. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, nhất là đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư tư nhân; đồng thời chuẩn bị tốt năm học mới cũng như công tác khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, 7 tháng đầu năm, kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%; doanh thu du lịch đạt 247.400 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,7%.

TPHCM có 34.096 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 9,8 tỷ USD, tăng gần 45%; riêng lĩnh vực khoa học - công nghệ thu hút 467 dự án với tổng vốn đăng ký gần 558 triệu USD.

Thu ngân sách nhà nước đạt 575.463 tỷ đồng, bằng 71,6% dự toán. Đến cuối tháng 7, giải ngân đầu tư công đạt khoảng 63.775 tỷ đồng, bằng 43,2% kế hoạch và cao hơn bình quân chung cả nước.

Đặc biệt, thành phố đang triển khai chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” để chuẩn bị năm học 2026-2027. Ngoài ra, đến cuối tháng 7, hơn 1,37 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách năm 2026 còn lớn. Số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động ở mức cao và khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ sở lớn.

Dù vậy, thành phố vẫn tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách khoảng 1 triệu tỷ đồng, huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và phấn đấu thu hút trên 11 tỷ USD vốn FDI.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh thông tin tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để hoàn thành các mục tiêu trên, TPHCM sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Thành phố cũng siết kỷ luật giải ngân đầu tư công, thông qua việc áp dụng KPI, “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với đơn vị chậm tiến độ.

Ngoài ra, thành phố ưu tiên nguồn lực cho đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, giao thông, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường và các dự án tạo động lực tăng trưởng mới.

NGÔ BÌNH - MAI HOA