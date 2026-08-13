Đà Nẵng có lợi thế về vị trí và hạ tầng kết nối, nhưng vận tải xuyên biên giới vẫn gặp vướng về thủ tục cửa khẩu, liên vận và liên thông dữ liệu. Nội dung này được nêu tại Tọa đàm "Kết nối xuyên biên giới và tạo thuận lợi thương mại - Động lực phát triển Hành lang kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, sáng 13-8.

Tọa đàm do Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Logistics Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Đà Nẵng có lợi thế kết nối đường biển qua cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại tọa đàm, bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành đầu mối đưa hàng hóa từ Lào, Đông Bắc Thái Lan và Tây Nguyên ra biển, kết nối với thị trường quốc tế.

TP Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái logistics không chỉ phục vụ vận chuyển mà còn trung chuyển, phân phối và cung cấp các dịch vụ logistics giá trị gia tăng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là kết nối hạ tầng mà còn phải kết nối thông suốt thủ tục, dữ liệu và các chủ thể trong chuỗi vận tải xuyên biên giới.

Chủ trì tọa đàm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tọa đàm do Sở Công Thương TP Đà Nẵng, Hiệp hội Logistics Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Đà Nẵng hiện có lợi thế là cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương và nằm trên trục vận tải Bắc - Nam.

Ông Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"“Dòng chảy” hàng hóa, linh kiện công nghiệp từ Bắc Á xuống Đông Nam Á là cơ hội để Đà Nẵng thu hút nguồn hàng, phát triển thành trung tâm logistics. Muốn vậy, cần thu hút các doanh nghiệp vận tải xuyên biên giới lựa chọn Đà Nẵng làm trung tâm trung chuyển, đồng thời tạo thuận lợi về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh", ông Nguyễn Duy Minh phân tích. Dù vậy, ông Minh cho rằng, các cơ chế tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hóa quá cảnh tại Đông Nam Á và Việt Nam hiện còn phân mảnh.

Còn ông Ngô Quang Mỹ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Đà Nẵng nhận định, sự khác biệt về quy định giữa các quốc gia, thủ tục cửa khẩu chồng chéo, dữ liệu chưa liên thông và hạn chế phương tiện liên vận khiến hàng hóa phải chuyển tải, làm tăng thời gian, chi phí và rủi ro. Thực tế, có trường hợp hàng xuất khẩu sang Trung Quốc phải chờ 2-3 ngày tại biên giới.

Ông Ngô Quang Mỹ đề xuất hài hòa quy định giữa các nước, đẩy mạnh cơ chế một cửa, một điểm dừng, liên thông dữ liệu hải quan, mở rộng phương tiện liên vận, đồng thời nâng cao năng lực và hạ tầng cửa khẩu nhằm giảm thời gian, chi phí logistics.

XUÂN QUỲNH