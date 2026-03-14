TPHCM phân công nhiệm vụ thực hiện công tác tổ chức bầu cử

Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi là Ủy ban Bầu cử TPHCM) vừa ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ của Ủy ban Bầu cử TPHCM thực hiện công tác tổ chức bầu cử trong ngày 15 và ngày 16-3.

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM phát biểu tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Bầu cử TPHCM, ngày 11-3. Ảnh: THU HƯỜNG

Cụ thể, Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử. Bố trí bộ phận thường trực để trực, theo dõi, tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bầu cử, phần mềm bầu cử, công tác kiểm phiếu, xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ phận thường trực làm việc tại Phòng họp số 5 của UBND TPHCM tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn. Thời gian trực xuyên suốt, bắt đầu từ 7 giờ ngày 15-3 đến 19 giờ ngày 16-3.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố, phụ trách điều hành, theo dõi hoạt động bộ phận thường trực và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện, xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh trong, sau ngày bầu cử. Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Bầu cử TPHCM thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố.

Ủy ban Bầu cử TPHCM yêu cầu Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử TP) cử 45 nhân sự trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tham gia Tổ giúp việc cho bộ phận thường trực để thực hiện theo dõi, tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử trong ngày 15-3; tổng hợp, báo cáo tiến độ, báo cáo định kỳ, văn bản thông tin của Ủy ban bầu cử TPHCM; tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan về nội dung tổ chức bầu cử.

Cùng với đó, hướng dẫn Ủy ban bầu cử cấp xã thực hiện nhập dữ liệu, báo cáo tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên phần mềm của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày bầu cử; kiểm tra số liệu cử tri tham gia bầu cử theo tiến độ…

Đối với mỗi ca trực, Sở KH-CN, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Viettel TPHCM cử nhân sự phối hợp Sở Nội vụ, Công an TPHCM theo dõi tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày 15-3. Công an TPHCM cử nhân sự phối hợp Sở Nội vụ, Sở KH-CN, Trung tâm Chuyển đổi số theo dõi, tổng hợp tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong ngày 15-3. Lực lượng công an trực, tiếp nhận, giải quyết và tham mưu cho bộ phận thường trực xử lý ngay các tình huống phát sinh về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự…

Tin liên quan TPHCM kiện toàn Ủy ban bầu cử thành phố

THU HƯỜNG