TPHCM kiện toàn Ủy ban bầu cử thành phố

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định kiện toàn Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi là Ủy ban bầu cử TPHCM), thay thế Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 21-11-2025 của UBND TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27-2-2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử TPHCM gồm 1 Chủ tịch; 8 Phó Chủ tịch và 23 Ủy viên là lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM phát biểu tại buổi tập huấn công tác bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM là Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM gồm các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM còn có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ủy ban bầu cử TPHCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND năm 2015 và quy định pháp luật có liên quan; kết thúc nhiệm vụ theo quy định tại Điều 28 của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND năm 2015.

THU HƯỜNG