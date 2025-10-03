Ngày 3-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị trao đổi với các cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào

Tại hội nghị, lực lượng vũ trang và các sở, ban ngành thành phố cùng các cơ quan truyền thông đã thảo luận, trao đổi để lên phương án, kế hoạch hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

TPHCM khẩn trương hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10. Thực hiện: VĂN MINH

đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, từ kinh nghiệm ứng phó các đợt bão vừa qua, ngành y tế thành phố nhận thấy người dân thường đối diện với nhiều bệnh lý sau bão như rối loạn tiêu hóa, sốt, viêm đường hô hấp hay chấn thương.

Vì vậy, Sở Y tế TPHCM đã có kế hoạch, chuẩn bị các loại thuốc để hỗ trợ người dân, nhất là trẻ em.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, cũng đã có kế hoạch hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Cụ thể, toàn ngành giáo dục thành phố đã phát động quyên góp, ủng hộ hơn 17 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Hội Nông dân TPHCM, Thành đoàn TPHCM... đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ, có kế hoạch hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM trao đổi phương án, kế hoạch hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ. Ảnh: VĂN MINH

Đài phát thanh và truyền hình TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng (báo SGGP), báo Tuổi trẻ, báo Người Lao động, Báo Pháp luật TPHCM... cũng đã thể hiện tinh thần xung kích trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, vận động kêu gọi ủng hộ đồng bào.

Phó Tổng Biên tập báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ, ngoài nhiệm vụ tác nghiệp, đưa tin, những bài viết lan tỏa thông điệp chung tay góp sức hỗ trợ, chia sẻ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, báo SGGP đã kêu gọi các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và bạn đọc ủng hộ quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi các cơn bão.

Phó Tổng Biên tập b áo SGGP Bùi Thị Hồng Sương báo cáo kế hoạch, phương án của b áo SGGP trong việc tuyên truyền, vận động hỗ trợ đồng bào. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, trong đợt bão số 8, báo SGGP trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất và trao 185 suất học bổng (tổng trị giá 201 triệu đồng) cho các em học sinh ở hai trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 24-9 vừa qua, báo SGGP vận động trao 255 suất học bổng (trị giá 510 triệu đồng) hỗ trợ các em học sinh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 1-10, báo tiếp tục vận động và phối hợp các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị đến thăm, trao tiền hỗ trợ 9 ngư dân được cứu sống và gia đình 2 ngư dân bị mất tích trong vụ chìm tàu ở biển Cửa Việt (Quảng Trị).

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phó Tổng Biên tập báo SGGP cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, báo SGGP tiếp tục vận động và trao kinh phí hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng của cơn bão số 10.

Ngoài ra, báo đang vận động kinh phí, áo ấm để trao cho các em học sinh ở những vùng bị thiệt hại do bão gây ra thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin - vượt khó đến trường”.

TPHCM vì cả nước, cùng cả nước

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã báo cáo và xin chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM để kịp thời hỗ trợ bước đầu cho các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10, từ nguồn quỹ cứu trợ của TPHCM.

Trong đó, đề xuất mức hỗ trợ ban đầu như sau: Hà Tĩnh 10 tỷ đồng; Nghệ An 7 tỷ đồng; Quảng Trị 5 tỷ đồng; Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 2 tỷ đồng.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng có văn bản gửi đến 168 xã, phường, đặc khu vận động ủng hộ ngay trong dịp tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Đồng thời, TPHCM sẽ chính thức phát động kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra…

Dự kiến, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức các đoàn đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trực tiếp đến thăm, trao tiền ủng hộ, động viên bà con bị thiệt hại do bão số 10.

Kết luận buổi họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghĩa cử cao đẹp, chung sức đồng lòng của các cơ quan, đơn vị đã chung tay chia sẻ thương đau, mất mát của đồng bào tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh tinh thần “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho hay, sau cuộc họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ra lời kêu gọi và phát động trên toàn địa bàn TPHCM vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp theo đúng quy định pháp luật trong việc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Phân tích thiên tai, bão lũ thường trải qua 3 giai đoạn là ứng phó - khắc phục – khôi phục, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc, phương châm nhanh nhất, kịp thời nhất. TPHCM hỗ trợ ở mức cao nhất có thể và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của từng đối tượng.

Nêu rõ kinh nghiệm của TPHCM trong việc hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, các giải pháp, phương thức hỗ trợ, giúp đỡ phải sát hợp với từng điều kiện, tình hình và bối cảnh thì việc giúp đỡ mới ý nghĩa và có giá trị.

Bão số 10 (bão bualoi) và mưa lũ sau bão gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thống kê đến 9 giờ ngày 3-10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương. Bão đã làm 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại. Trên 100.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có trên 8.800 cột điện bị gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện (đã khôi phục hơn 2,2 triệu khách hàng). Tổng thiệt hại kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh khoảng 6.000 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng…

VĂN MINH