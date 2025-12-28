TPHCM: Phát huy tinh thần nêu gương và trách nhiệm của đội ngũ cựu giáo chức

Sáng 28-12, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Hội Cựu giáo chức TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TPHCM, cho biết, từ ngày 1-7-2025, cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND (ngày 12-9-2025) về việc hợp nhất các hội quần chúng được thành lập trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và TPHCM thành hội quần chúng trên địa bàn TPHCM.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức các địa phương Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) và TPHCM đã khẩn trương thống nhất phương thức hoạt động, thành lập Ban Chấp hành lâm thời và được Hội Cựu giáo chức Việt Nam ra quyết định công nhận.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Văn Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức TPHCM, thông tin, Hội Cựu giáo chức tập hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục vào tổ chức hội.

Một số hoạt động nổi bật đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua gồm: Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ hội viên; mở rộng tổ chức hội đến khắp các địa bàn, giảm tỷ lệ nhà giáo về hưu chưa tham gia tổ chức hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đã phát triển 492 hội viên mới; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hội các cấp; đặc biệt chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ để phát triển giáo dục, đào tạo tại địa phương.

Ngoài ra, Hội Cựu giáo chức TPHCM phối hợp với Hội Khuyến học địa phương triển khai hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ địa phương nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, xây dựng cộng đồng học tập.

Hội nghị làm việc nghiêm túc, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025- 2030

Tới đây, trong nhiệm kỳ 2025-2030, khẩu hiệu hành động của Hội là “Đoàn kết – Trí tuệ - Nêu gương – Trách nhiệm”.

Theo đó, Hội tiếp tục tập hợp kiến thức, kỹ năng, sức sáng tạo của các hội viên để tham gia vào quá trình phát triển, cải cách hệ thống giáo dục theo hướng hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới; khuyến khích, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu; vận động nguồn lực cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tham gia công tác xã hội hóa giáo dục …

Các đại biểu tham gia biểu quyết bằng hình thức giơ tay

Đặc biệt, Hội tích cực vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội để phát huy vai trò "Nhà giáo - Người Trí thức - Người Cao tuổi" trên địa bàn dân cư và trong các tổ chức chính trị - xã hội.

Dịp này, các đại biểu đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức TPHCM nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 51 người, Ban Thường vụ gồm 17 người và Ban Kiểm tra gồm 9 ủy viên, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

THU TÂM