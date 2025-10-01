TPHCM phê duyệt thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt trục Bắc – Nam

Việc tổ chức thi tuyển được kỳ vọng sẽ tìm ra giải pháp kiến trúc, kỹ thuật hiện đại, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị khu Nam TPHCM, đồng thời nâng cao năng lực giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký Quyết định số 1861/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính thuộc Dự án thành phần 2: Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), thực hiện theo hình thức PPP - hợp đồng BOT.

Phối cảnh đường trên cao 4 làn xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo quyết định, cuộc thi sẽ lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu cho cầu vượt tuyến chính có chiều dài khoảng 6,62km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/giờ. Công trình thuộc nhóm A, cấp đặc biệt, giữ vai trò là trục giao thông nhanh kết nối khu trung tâm TPHCM với đô thị - cảng Hiệp Phước, đồng thời liên kết trực tiếp với các tuyến cao tốc và vành đai trọng điểm như Bến Lức - Long Thành, Vành đai 2, 3 và 4.

Cuộc thi do Sở Xây dựng TPHCM tổ chức, không hạn chế số lượng đơn vị tham gia. Đối tượng dự thi là các công ty, tổ chức tư vấn thiết kế hoặc liên danh có năng lực, uy tín và kinh nghiệm thực hiện công trình giao thông, kiến trúc cấp II trở lên. Các phương án dự thi cần đảm bảo tính hiện đại, khả thi, độc đáo, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời hài hòa cảnh quan đô thị và hướng đến phát triển bền vững.

Nút giao Nguyễn Văn Linh hiện có 2 hầm chui và sẽ được đầu tư thêm cầu vượt để đồng bộ. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Hồ sơ dự thi phải bao gồm thuyết minh ý tưởng, bản vẽ tổng thể, phối cảnh kiến trúc, tổ chức giao thông và có thể kèm mô hình sa bàn, phim minh họa. Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu, báo cáo UBND TPHCM phê duyệt và công bố kết quả theo quy định.

Dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (Nguyễn Hữu Thọ), đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 8km, tổng mức đầu tư gần 9.894 tỷ đồng.

Riêng dự án thành phần 2 có kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng, trong đó mở rộng mặt đường lên 60m, đáp ứng 10 làn xe. Đáng chú ý, hơn 6,6km tuyến đường sẽ được xây dựng trên cao (cầu cạn) với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Tổng diện tích chiếm đất của tuyến đường trên cao khoảng 49,8ha. Phía dưới mặt đất bố trí các tuyến đường song hành hai bên, mỗi bên 3 làn xe, tốc độ tối đa 60km/giờ. Trên tuyến có hai nút giao quan trọng tại đường Nguyễn Văn Linh và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

