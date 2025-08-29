Thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt, nút giao trọng điểm phía Nam TPHCM

Đây là các hạng mục thuộc Dự án thành phần 3: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Ngày 29-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt nút giao thông Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền và các hạng mục tại nút giao thông Bình Thuận.

Đây là các hạng mục thuộc Dự án thành phần 3: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh (nay là đường Lê Khả Phiêu), được đầu tư theo hình thức PPP – hợp đồng BOT.

Xây cầu vượt nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, cải thiện kết nối giữa TPHCM với các tỉnh miền Tây Nam bộ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cuộc thi do Sở Xây dựng TPHCM tổ chức, phạm vi nghiên cứu trải dài qua các phường Tân Tạo, An Lạc, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh. Các hạng mục chính gồm: Cầu vượt Kinh Dương Vương: quy mô 4 làn xe, diện tích khoảng 6,24ha; xây dựng mới 2 đơn nguyên bắc qua sông Chợ Đệm, diện tích hơn 8ha. Nút giao thông Bình Thuận: mở rộng 2 cầu vượt trên Quốc lộ 1, xây dựng 2 hầm chui, cùng 2 cầu vượt bộ hành, diện tích hơn 13ha.

Mục tiêu cuộc thi là lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, hiện đại, có tính khả thi và tạo điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham gia, dành cho các tổ chức tư vấn thiết kế trong và ngoài nước có đủ năng lực, kinh nghiệm về kiến trúc, quy hoạch và giao thông.

Thời gian thi tuyển dự kiến kéo dài khoảng 65 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt. UBND TPHCM yêu cầu quá trình tổ chức thi tuyển phải đảm bảo khách quan, minh bạch, tuân thủ đúng quy định, đồng thời coi đây là bước quan trọng để hình thành hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG