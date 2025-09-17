TPHCM phê duyệt triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2026 – 2030

Theo quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì triển khai kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND TPHCM và Bộ Khoa học – Công nghệ. Các sở, ngành, UBND quận huyện, TP Thủ Đức và đơn vị liên quan sẽ chủ động phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, đề xuất bố trí nguồn kinh phí để bảo đảm tiến độ triển khai trong toàn giai đoạn.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm tick xanh trách nhiệm tại hệ thống siêu thị Co.opmart

Hệ thống truy xuất nguồn gốc được coi là công cụ quan trọng nhằm theo dõi, xác minh nguồn gốc, quá trình sản xuất, chế biến, lưu thông hàng hóa. Việc áp dụng rộng rãi không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Quyết định mới này đồng thời thay thế các văn bản trước đây liên quan đến kế hoạch triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc tại TPHCM và một số địa phương khác.

THI HỒNG