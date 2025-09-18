TPHCM tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cơ sở

Nhiều địa phương cho biết, giai đoạn đầu sau khi sắp xếp bộ máy, hoạt động của Ban Xây dựng Đảng còn lúng túng. Đến nay, cán bộ, công chức đã dần đi vào nền nếp, công việc ổn định hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu dự hội nghị trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 18-9, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sinh hoạt nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác tuyên giáo – dân vận. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí Phó Trưởng ban chủ trì hội nghị. Tham dự có các cán bộ thuộc Ban Xây dựng Đảng 102 phường, xã tại khu vực TPHCM (trước đây).

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Thành ủy đã thông tin, trao đổi nghiệp vụ về nhiều lĩnh vực: công tác tổ chức Đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các đại biểu cũng chia sẻ thực tế công việc tại địa phương với khối lượng nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất lớn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhiều ý kiến cho biết, giai đoạn đầu sau khi sắp xếp bộ máy, hoạt động của Ban Xây dựng Đảng còn lúng túng. Đến nay, cán bộ, công chức đã dần đi vào nền nếp, công việc ổn định hơn. Một số địa phương kiến nghị bổ sung biên chế cho Ban Xây dựng Đảng, trang bị máy tính, thiết bị phục vụ công tác; đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp giữa Ban Xây dựng Đảng và các đoàn thể. Nhiều đại biểu đề xuất Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo và dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận sự nỗ lực, gắn bó của cán bộ, công chức Ban Xây dựng Đảng các phường, xã trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí chia sẻ, thời gian đầu vận hành, khối lượng công việc rất lớn, cán bộ, công chức Ban Xây dựng Đảng vừa sắp xếp bộ máy, ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, tiếp nhận và bố trí cán bộ, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, vừa chuẩn bị đại hội cho các tổ chức đảng trực thuộc... Dù vậy, các Ban Xây dựng Đảng các phường, xã đã tập trung cao độ, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Văn phòng Ban Tổ chức rà soát biên chế, phối hợp với các Đảng ủy phường, xã để bố trí nhân sự phù hợp; đồng thời thống kê tình hình trang thiết bị để đề xuất trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công tác. Đối với đội ngũ hoạt động không chuyên trách, đồng chí đề nghị các địa phương quan tâm, động viên, tạo điều kiện phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thông tin, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục xây dựng chương trình tập huấn cụ thể, chi tiết theo từng chuyên đề, cập nhật kịp thời các chủ trương, quy định mới, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo - dân vận ở cơ sở.

Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Trương Minh Phước thông tin tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Trương Minh Phước cho biết, toàn Đảng bộ TPHCM hiện có 173 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với 2.190 tổ chức cơ sở Đảng (874 đảng bộ cơ sở, 1.316 chi bộ cơ sở). Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành đại hội và hội nghị theo quy định; 100% đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành trước quy định của Trung ương một tuần.

THU HƯỜNG