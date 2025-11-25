Khai mạc tọa đàm khoa học khu vực phía Nam về đổi mới chương trình, giáo trình lý luận chính trị

Ngày 25-11, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức khai mạc Tọa đàm khoa học khu vực phía Nam với chủ đề: “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh VIỆT DŨNG

Tọa đàm diễn ra trong 2 ngày (25 và 26-11), với các phiên chuyên đề dành riêng cho khối đại học và khối cao đẳng.

Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; TS Phạm Thị Thiểm, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Dự tọa đàm, về phía TPHCM có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy.

Các đồng chí chủ trì tọa đàm. Ảnh VIỆT DŨNG

Tọa đàm nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, trong đó có Kết luận 94-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là hoạt động khoa học trọng điểm, mở đầu chuỗi tọa đàm khu vực phía Nam trong kế hoạch tổng thể của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phạm vi tọa đàm còn hướng tới đề xuất các luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc để xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình lý luận chính trị mới.

Tọa đàm cũng xuất phát từ yêu cầu khách quan của thực tiễn trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động sâu sắc, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải trang bị cho thế hệ trẻ nền tảng lý luận khoa học, cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định.

Các đại biểu dự toạ đàm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tọa đàm được kỳ vọng sẽ chắt lọc những ý kiến phân tích sâu sắc, các đề xuất và kiến nghị có giá trị, góp phần trực tiếp vào việc hình thành hệ thống giáo trình lý luận chính trị thống nhất, khoa học, hiện đại, phù hợp thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Điểm mới trong tổ chức tọa đàm lần này là sự kết hợp giữa các tham luận trọng tâm với những phiên thảo luận chuyên sâu, trao đổi mở rộng.

Phiên đầu tiên dành cho các trường đại học. Nội dung thảo luận tập trung vào các giải pháp tích hợp tri thức mới về trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và các vấn đề xã hội đương đại vào bài giảng; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực tư duy, phản biện của người học; đồng thời đề xuất các kiến nghị cụ thể về cơ chế, chính sách đãi ngộ nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học.

Toạ đàm thu hút nhiều đại biểu là lãnh đạo các trường và đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn lý luận chính trị tham dự. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phiên làm việc tiếp theo, dành cho các trường cao đẳng, sẽ diễn ra sáng 26-11, tập trung vào liên thông, thực tiễn nghề nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số trong giảng dạy.

Tọa đàm đã ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức, đại biểu tham dự quét mã QR để gửi trực tiếp các ý kiến đóng góp chi tiết và kiến nghị về khung chương trình, phương pháp giảng dạy đến Ban tổ chức theo thời gian thực. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận và góp ý chất lượng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đội ngũ quản lý, các nhà khoa học và giảng viên đối với công tác đổi mới giáo dục lý luận chính trị.

THU HƯỜNG