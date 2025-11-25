TPHCM: Phân công Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, phụ trách các đơn vị

Thành ủy TPHCM vừa có thông báo phân công Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên theo dõi, phụ trách các đơn vị thuộc Đảng bộ TPHCM.

Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công như sau:

1. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách: Ban Tổ chức Thành ủy; Ban Nội chính Thành ủy; Đảng ủy Quân sự Thành phố; Đảng bộ phường An Khánh

2. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Văn phòng Thành ủy; Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố; Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM; Đảng bộ phường Hiệp Bình; Đảng bộ xã Dầu Tiếng; Đảng bộ xã Bình Châu

3. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, phụ trách các Đảng bộ: UBND TPHCM, Công an TPHCM, Đặc khu Côn Đảo, phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Dĩ An

4. Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Tam Bình, Bình Quới, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Hải, Linh Xuân và Đảng bộ các xã: Long Sơn, Nhà Bè

5. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Chợ Lớn, Hòa Hưng, Phước Thắng, Tân Phước, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp và các xã: Tân Vĩnh Lộc, Hồ Tràm

6. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Thủ Đức, Bình Trưng; Đảng bộ xã: Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, An Thới Đông, Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

7. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Đảng bộ xã: Bình Chánh, Phú Giáo, Phước Hòa, Long Điền, Long Hải; Đảng bộ phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì

8. Đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách Học viện Cán bộ TPHCM và Đảng bộ phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, An Nhơn Tây; Đảng bộ xã: Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ

9. Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, An Phú Đông, Tân Sơn, Chánh Hiệp

10. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách các cơ quan báo chí, xuất bản Thành ủy; Đảng bộ phường: Bình Thạnh, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, An Long, Phước Thành, Hưng Long; Đảng bộ xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc

11. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Tân Hưng, Tân Mỹ, Phú Thuận, Tân Thuận, Phước Long, Long Trường, Long Bình; Đảng bộ xã: Hiệp Phước, Nghĩa Thành, Tân Nhựt

12. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, An Phú

13. Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái; Đảng bộ xã: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa

14. Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Bình Dương, Vĩnh Tân

15. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Bình Phú, Bình Tiên, Bình Tây, Phú Lâm; Đảng bộ xã: Bắc Tân Uyên, Thường Tân, Bình Giã, Kim Long, Xuân Sơn

16. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa

17. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: An Đông, Chợ Quán, Hạnh Thông, An Nhơn, Tăng Nhơn Phú, Bình Lợi Trung, Phú Lợi

18. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh, Phước Hải, Bình Hưng; Đảng bộ phường Gò Vấp, Thông Tây Hội.

19. Đồng chí Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Lái Thiêu và Đảng bộ xã Đất Đỏ

20. Đồng chí Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Long Phước

21. Đồng chí Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Ông Lãnh

22. Đồng chí Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ xã: Châu Đức, Ngãi Giao và Đảng bộ phường Tân Định

23. Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Xóm Chiếu, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Minh Phụng, Bình Thới, Phú Thọ, Hòa Bình

24. Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Tây Nam, Thới Hòa

25. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: An Hội Tây, An Hội Đông; Đảng bộ xã: Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm

26. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa

27. Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bà Rịa theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Bà Rịa, Tam Long, Long Hương

28. Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ theo dõi, phụ trách Đảng bộ phường: Phú Mỹ, Tân Thành và Đảng bộ xã Châu Pha

29. Đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, giúp đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, phụ trách Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo.

Tin liên quan Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

THU HƯỜNG