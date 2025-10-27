TPHCM tăng cường các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

UBND TPHCM cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu duy trì và mở rộng mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền về quy định IUU, khuyến khích bà con không đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Chiều 27-10, Văn phòng UBND TPHCM ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh về công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm chuẩn bị cho đợt làm việc lần thứ 5 với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian tới.

UBND TPHCM yêu cầu các xã, phường, đặc khu tuyên truyền quy định IUU, ngư dân không đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM yêu cầu các địa phương ven biển và đặc khu Côn Đảo thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết, diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới, kịp thời thông báo để ngư dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu duy trì và mở rộng mô hình “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền về quy định IUU, khuyến khích bà con không đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) được giao rà soát, phân loại, cấp phép cho các tàu cá đủ điều kiện hoạt động, đồng thời lập danh sách và quản lý nghiêm các tàu không đủ điều kiện cấp phép, kiên quyết không cho phép hoạt động hoặc để ngư cụ trên tàu. Thời hạn hoàn thành công tác rà soát và cấp phép là ngay trong tháng 10-2025.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở NN-MT nghiên cứu, nạo vét luồng lạch, cửa sông, cửa biển, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho tàu cá xuất bến, cập cảng. Đồng thời, Sở Tài chính được yêu cầu ưu tiên bố trí vốn cho các dự án khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá và dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo năng lực phục vụ ngư dân.

UBND TPHCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, cùng các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, phổ biến quy định IUU đến ngư dân và người dân ven biển, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững thành quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hướng đến mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EC trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 20-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đoàn kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch số 78/KH-UBND đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại cảng cá Cát Lở (phường Phước Thắng) và cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu), đồng thời lên tàu kiểm ngư kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tàu cá hoạt động trên tuyến sông Dinh.

QUỐC HÙNG