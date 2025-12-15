Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á

Nghị quyết HĐND TP Hải Phòng xác định, năm 2026 được xác định là năm nền tảng, xây dựng bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện mục tiêu phát triển TP Hải Phòng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

Phấn đấu thu hút hơn 16 triệu lượt khách

Từ đó, địa phương này tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy nguồn lực, tăng cường liên kết vùng và hội nhập sâu rộng, phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu phát triển của vùng duyên hải Bắc bộ và đóng góp giúp mục tiêu tăng trưởng của cả nước đạt từ 10% trở lên.

TP Hải Phòng xác định mục tiêu, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026 với chủ đề “Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá”.

Quang cảnh TP Hải Phòng. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Địa phương này xác định phấn đấu tăng trưởng cao và bền vững, lấy KH-CN và đổi mới sáng tạo là trọng tâm để xây dựng TP Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước. Cùng với đó, vận hành có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong năm 2026, TP Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng khoảng 13% so với năm 2025. Trong đó: khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,16%; khu vực dịch vụ tăng 11%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 7.944,5 USD/người (khoảng 201,6 triệu đồng/người).

Địa phương cũng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 194.000 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt hơn 103.100 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 84.200 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 52 tỷ USD. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 238 triệu tấn. Đặc biệt, TP Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút khách du lịch đạt hơn 16 triệu lượt người.

Khu vực trung tâm TP Hải Phòng

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng cũng xác định mục tiêu trong năm 2026 đối với lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 3,8 tỷ USD đến 4,3 tỷ USD. Chỉ số chuyển đổi số (DTI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số chuyển đổi xanh (PGI) thuộc top 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, TP Hải Phòng phấn đấu đạt các chỉ tiêu: tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 39%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 56,8%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn tại đô thị đạt 95%, tại nông thôn đạt 90%...

Xây dựng hồ sơ Cát Bà, Côn Sơn - Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia

Trong chiến lược phát triển du lịch của TP Hải Phòng năm 2026 và những năm tiếp theo, địa phương này đặt mục tiêu khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch biển đảo và di sản văn hóa đặc sắc, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Trong đó, xây dựng Cát Bà thành “đảo xanh”; Đồ Sơn thành trung tâm du lịch đa chức năng và trở thành khu vực hậu cần về dịch vụ, du lịch… cho khu kinh tế phía Nam, cảng Nam Đồ Sơn và khu thương mại tự do; Côn Sơn - Kiếp Bạc thành trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh quốc tế.

Đoàn đại biểu Sở VH-TT-DL Hải Phòng khảo sát các địa điểm du lịch

TP Hải Phòng cũng chuẩn bị xây dựng đề án tổng thể phát triển du lịch thành phố đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Cát Bà, Côn Sơn - Kiếp Bạc là khu du lịch quốc gia; khai thác, phát triển du lịch tại đặc khu Bạch Long Vĩ. Nghị quyết của HĐND TP Hải Phòng cũng xác định sẽ xúc tiến, kết nối mở đường bay từ Hải Phòng đi các tỉnh, thành phố trong nước; mở thêm các đường bay mới hoặc đường bay charter (hình thức thuê chuyến bay) tới các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm và tiềm năng.

TP Hải Phòng cũng đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận hợp tác du lịch với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ; tổ chức chương trình khảo sát, nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch nông thôn tại một số địa phương; tổ chức lễ hội đồ uống Hải Phòng năm 2026.

ĐỖ TRUNG