Khai thác dầu khí đạt hơn 3 triệu tấn, doanh thu vượt 2 tỷ USD

Ngày 14-12, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Theo báo cáo, vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 13-12, VSP đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu/condensate Lô 09-1 với 2,7 triệu tấn, về đích sớm 18 ngày so với kế hoạch và dự kiến khai thác được 2,85 triệu tấn đến cuối năm.

Năm 2025, VSP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, khai thác dầu khí đạt sản lượng dự kiến hơn 3 triệu tấn (đạt 104,4% kế hoạch); sản lượng khí thiên nhiên ước đạt 49,7 triệu m3 (đạt 173,2% kế hoạch); Cung cấp khí về bờ 696 triệu m3 (đạt 108,7% kế hoạch); Công tác thăm dò địa chất dự kiến sẽ khoan được 19.326 m, kết thúc thi công 4 giếng (đạt 123,8% kế hoạch); Tổng gia tăng trữ lượng của Lô 09-1 dự kiến là 2, 06 triệu tấn dầu (đạt 137,3% kế hoạch).

Ông Vũ Mai Khanh, Tổng Giám đốc VSP phát biểu tại hội nghị tổng kết năm

Về mở rộng vùng hoạt động, VSP đã tiến hành các thủ tục để tham gia vào dự án Lô 17, Lô 05-1b&c/17 & 04-3/16, Lô 10/11 và 10&11-1… Triển khai các thủ tục tham gia các dự án trong nước, tìm kiếm các cơ hội đầu tư và thăm dò ở nước ngoài (các nước Đông Nam Á và Trung Á).

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, VSP đã ký biên bản ghi nhớ với AO Zarubezhneft và Rosatom Renewable Energy về hợp tác phát triển dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong.

Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn VSP năm 2025 dự kiến đạt 2,053 tỷ USD, đạt 110,7% kế hoạch; Thuế và các khoản trích nộp ngân sách là 824,8 triệu USD, đạt 115,7% kế hoạch; Lợi nhuận hai phía Việt Nam - Liên bang Nga là 311 triệu USD, đạt 130,8% kế hoạch.

Khen thưởng cho các phòng ban, đơn vị thuộc VSP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, ông Vũ Mai Khanh, Tổng Giám đốc VSP cho biết, trong năm 2026, VSP tiếp tục tập trung duy trì ổn định sản xuất; triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ, trọng tâm là: tái cấu trúc tổ chức, hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đến 2050, tăng cường tìm kiếm thăm dò, mở rộng vùng, không gian hoạt động và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất.

Theo ông Vũ Mai Khanh: “Vietsovpetro xác định tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm 2026: Khai thác an toàn hiệu quả; Mở rộng vùng hoạt động, mở rộng lĩnh vực hoạt động; Phát triển các dịch vụ kỹ thuật; Đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số; Nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực”.

Tin liên quan Vietsovpetro: Đảm bảo an toàn khai thác các mỏ dầu khí

THÀNH HUY