Cơ hội và sức bật mới cho du lịch Việt Nam

11 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước và xác lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Con số này không chỉ phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ sau dịch Covid-19, mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Thị trường sôi động, tấp nập khách đến

Ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, du lịch Việt Nam đang đón tiếp một phổ khách rất rộng: từ khách đi lẻ, du lịch tiết kiệm, nhóm bạn trẻ trải nghiệm, đến khách gia đình, khách nghỉ dưỡng dài ngày, khách MICE (hội thảo kết hợp du lịch), khách trung và cao cấp. Sự đa dạng này cho thấy thị trường không chỉ mở rộng về số lượng, mà còn đang phân tầng rõ nét hơn.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, nhận định lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao cho thấy sức hút của thị trường. Khách không chỉ tham quan mà tìm kiếm trải nghiệm, dịch vụ cá nhân hóa và sẵn sàng chi trả cao hơn.

Một lát cắt sinh động cho sự chuyển dịch ấy là việc Phú Quốc vừa được lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ cưới kéo dài nhiều ngày của một cặp đôi đến từ Ấn Độ. Sự kiện huy động hàng loạt khu nghỉ dưỡng hạng sang, dịch vụ tổ chức sự kiện, ẩm thực và vận chuyển cao cấp. Ước tính riêng chi phí trang trí, set-up đã vượt 2 triệu USD, chưa kể chi phí lưu trú dài ngày, chuyên cơ riêng và các dịch vụ cá nhân hóa cho hàng trăm khách mời. “Những sự kiện như vậy cho thấy Việt Nam đủ năng lực đáp ứng các sản phẩm du lịch cao cấp, có mức chi tiêu lớn, điều mà trước đây chỉ thấy ở một số điểm đến quen thuộc trong khu vực”, bà Nguyễn Thị Khánh cho hay.

Dù vậy, nhìn sâu vào bức tranh chung, bài toán đặt ra với du lịch Việt Nam hiện nay không còn là “thiếu khách”, mà là làm sao gia tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Ước tính của ngành du lịch, nhóm khách lẻ, du lịch ngắn ngày chi tiêu ở mức vài triệu đồng mỗi chuyến.

Trong khi đó, nhóm khách trung và cao cấp có thể chi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thời gian gần đây, hàng ngàn lượt khách tàu biển và khách đường sông quốc tế liên tục cập cảng tại nhiều địa phương. Đây được xem là “mỏ vàng” của du lịch, bởi nhóm khách này có mức chi tiêu cao cho mua sắm, ẩm thực, tham quan...

Khách tàu biển quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM) vào tháng 11-2025

Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, doanh nghiệp liên tục đón tiếp các đoàn khách quốc tế, Việt kiều về nước tham quan, nghỉ dưỡng. Với khách tàu biển, số lượng khách đến và quay trở lại cũng tăng đáng kể. Trong năm 2025, Saigontourist đón và phục vụ khoảng 75.000 khách đến Việt Nam qua nhiều hành trình đa dạng tại TPHCM cùng các tỉnh ĐBSCL, khu vực miền Trung (Huế, Hội An, Đà Nẵng), Nha Trang và miền Bắc (Hạ Long - Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội). “Trọng tâm hiện nay là phát triển sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm để giữ khách ở lại lâu hơn”, bà Đoàn Thị Thanh Trà nói.

Giai đoạn tăng trưởng mới

Sự chuyển dịch về dòng khách không diễn ra ngẫu nhiên. Những năm gần đây, Việt Nam liên tục điều chỉnh chính sách theo hướng cởi mở hơn cho du lịch: mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú, cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh, đồng thời từng bước hoàn thiện môi trường đầu tư dịch vụ...

Du khách quốc tế tham quan gian hàng tại chợ Bình Tây (phường Bình Tây, TPHCM) Ảnh: THI HỒNG

Đặc biệt, chủ trương phát triển các khu thương mại tự do vừa được Quốc hội thông qua đang mở ra dư địa mới cho ngành du lịch, nhất là trong việc kéo dài chuỗi chi tiêu của du khách. Chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly đánh giá, kinh nghiệm từ Singapore hay Dubai cho thấy du lịch mua sắm, giải trí và dịch vụ cao cấp là đòn bẩy quan trọng để nâng giá trị mỗi lượt khách.

Trong thực tế, nhiều điểm đến của Việt Nam đã bắt đầu tái định vị sản phẩm. Phú Quốc mở rộng sang du lịch sự kiện, cưới hỏi, nghỉ dưỡng cao cấp. Các đô thị lớn đẩy mạnh du lịch MICE, du lịch ẩm thực và mua sắm. Du lịch biển đảo được định hướng theo hướng chọn lọc, gắn với trải nghiệm và phát triển bền vững. Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) được xem là ví dụ điển hình cho chiến lược phát triển có kiểm soát, dựa trên giá trị sinh thái và sự khác biệt.

Cảm nhận từ du khách cũng cho thấy sự chuyển biến tích cực. Ông Mark Johnson, du khách đến từ Australia, chia sẻ về chuyến du lịch 10 ngày tại Việt Nam: “Tôi từng đến Việt Nam cách đây 7 năm. Lần trở lại này, dịch vụ tốt hơn, nhiều trải nghiệm mới và dễ dàng di chuyển hơn. Tôi sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những tour mang tính trải nghiệm và ẩm thực địa phương”.

Trong khi đó, bà Ananya Sharma, du khách Ấn Độ tham dự một đám cưới tại Phú Quốc, cho hay: “Chúng tôi rất bất ngờ về chất lượng khu nghỉ dưỡng, ẩm thực và dịch vụ tổ chức sự kiện ở đây. Phú Quốc không thua kém những điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực”.

Nhìn tổng thể, làn sóng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 mở ra cơ hội hiếm có cho ngành du lịch. Vấn đề đặt ra hiện nay chính là nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm để du khách sẵn sàng ở lại lâu hơn và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Khi đó, mỗi sự kiện triệu USD, mỗi chuyến tàu biển hay mỗi điểm đến được phát triển có chọn lọc sẽ không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị bền vững của du lịch Việt Nam.

Sở Du lịch TPHCM thông tin, năm nay TP đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, 45 triệu lượt khách nội địa với doanh thu cả năm khoảng 260.000 tỷ đồng, tăng 36% so với năm ngoái.

GIA HÂN