Ngân hàng Nhà nước vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung

Chiều 15-12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông tin, đơn vị đã đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tập trung từ ngày 15-12.

Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: NHNN

Theo đó, NHNN cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến doanh nghiệp và có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ website: https://dichvucong.gov.vn.

Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân có thể lựa chọn phương thức nộp hồ sơ trực tuyến, trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính, tùy thuộc nhu cầu và thuận tiện nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của NHNN được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, từng bước số hóa toàn diện quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC.

đồng thời, đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

NHNN sẽ tiếp tục tổng hợp nhu cầu để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và chất lượng vận hành hệ thống, để phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu cải cách hành chính và chuyển đổi số.

