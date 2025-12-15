Phú Quốc đón du khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam

Từ mốc 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau chưa đầy một thập kỷ. Đây là cột mốc lịch sử lần đầu tiên được ghi nhận trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa chào mừng các vị khách đặc biệt

Chiều 15-12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ VH-TT-DL, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam.

Lễ đón được tổ chức trang trọng với các nghi thức đón đoàn khách tại chân máy bay, trao hoa chào mừng, trình diễn nghệ thuật truyền thống, công bố và trao Giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm cho 3 vị khách đặc biệt: vị khách thứ 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001.

Ban tổ chức tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các vị khách thứ 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL nhấn mạnh, việc Việt Nam chính thức đón 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025 là cột mốc lịch sử lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch. Qua đó, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, bền vững và vượt bậc của du lịch Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn suy giảm sâu chưa từng có do đại dịch Covid-19.

Từ 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, thể hiện tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong khu vực.

Khách quốc tế trải nghiệm tại Bãi Kem, Phú Quốc

Việc cột mốc 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế được ghi nhận tại Phú Quốc mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảo Ngọc, mà còn là hình ảnh đại diện cho một điểm đến tăng trưởng nhanh, tiên phong đổi mới. Qua đó, phản chiếu một Việt Nam năng động, cởi mở và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế giới, hướng tới mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.

NAM KHÔI