TPHCM tăng cường chuyển đổi số trong công tác nội chính

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ cán bộ làm công tác nội chính.

Chiều 10-4, Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn, thư trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh đến nhận thức, tầm quan trọng của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bối cảnh thành phố đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí đặc biệt lưu ý đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Hiện nay có nhiều văn bản, hướng dẫn mới, cho nên người đứng đầu, cán bộ làm công tác nội chính phải tập trung nghiên cứu, hiểu thật cặn kẽ các nội dung trong văn bản, hướng dẫn; khi nắm chắc, nắm kỹ thì giải quyết công việc mới chắc chắn, hiệu quả.

Lãnh đạo các phường, xã, đặc khu của TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết các vụ việc, tăng cường trao đổi và đối thoại, nhất là trong các vụ việc tồn đọng. Các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài của người dân phải được tập trung giải quyết cho thấu đáo.

Đồng chí yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ cán bộ làm công tác nội chính.

Đồng chí Trần Hoàn Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí yêu cầu các phường, xã, đặc khu của TPHCM phải chủ động trong công tác nội chính, không để bị động, bất ngờ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VĂN MINH

Đây là hội nghị giao ban công tác đầu tiên giữa Ban Nội chính Thành ủy TPHCM với 168 Đảng ủy xã, phường, đặc khu của thành phố kể từ sau sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những quan điểm, chủ trương, yêu cầu trọng tâm đối với công tác nội chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp; tiếp công dân và xử lý đơn, thư trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung tập trung gắn với yêu cầu thực tiễn khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả…

VĂN MINH