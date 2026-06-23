TPHCM: Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong giết mổ, kinh doanh thịt

Ngày 23-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã ký ban hành công văn số 5495/UBND-VX gửi đến các cơ quan chức năng về việc tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh thịt và sản phẩm từ thịt.

Theo đó, thời gian qua, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh có dấu hiệu sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm, nghi vấn sử dụng hóa chất để xử lý thịt heo nái thành thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn TPHCM.

Một quầy bán thịt heo tại chợ An Nhơn (phường An Nhơn, TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Công thương, Sở NN-MT, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh thịt và sản phẩm từ thịt trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã, đặc khu phối hợp Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không đúng quy định.

Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông thịt và sản phẩm từ thịt trên thị trường; tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận về bản chất sản phẩm.

Người dân mua thịt heo tại một siêu thị ở phường An Hội Tây (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương chủ động rà soát, kiểm tra, nắm tình hình các cơ sở giết mổ, sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thịt và sản phẩm từ thịt; các chợ truyền thống, điểm kinh doanh nhỏ lẻ, kho bảo quản, điểm tập kết, điểm phân phối thực phẩm trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt bò, thịt heo, thịt heo nái, thịt đông lạnh.

UBND thành phố giao Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin, thông cáo báo chí về các nội dung liên quan công tác quản lý an toàn thực phẩm; bảo đảm thông tin chính thống, kịp thời, khách quan, đúng thẩm quyền.

ĐỨC TRUNG