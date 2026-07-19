Phường Tam Bình báo cáo vụ trẻ mầm non ngủ trên thảm lau chân gần nhà vệ sinh

Ngày 19-7, UBND phường Tam Bình (TPHCM) đã có báo cáo nhanh gửi UBND TPHCM và Sở GD-ĐT TPHCM về vụ việc phụ huynh phản ánh trẻ em nghi bị bạo hành tại lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh, trên địa bàn phường.

Cơ quan chức năng có mặt tại lớp mầm non để xác minh vụ việc

Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh hoạt động tại số 47A đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình hiện có 3 lớp với hơn 40 trẻ theo học và 7 nhân sự gồm giáo viên, bảo mẫu và cấp dưỡng.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé N.A.K (sinh năm 2021) nghi bị giáo viên ngược đãi trong quá trình chăm sóc, học tập tại lớp.

Theo xác minh ban đầu, bé K. theo học tại cơ sở từ năm 2023. Đến đầu tháng 7-2026, bé được chuyển sang lớp lá do giáo viên L.T.D phụ trách.

Làm việc với cơ quan chức năng, giáo viên và chủ cơ sở cho biết bé thường không ngủ trưa, hay nói chuyện và gây ồn trong lớp. Ngày 7-7, do bé không ngủ trưa nên giáo viên yêu cầu bé ôm chăn, gối ra khỏi phòng học để các trẻ khác nghỉ ngơi. Hình ảnh liên quan đến sự việc được một giáo viên khác chụp lại bằng điện thoại.

Đến ngày 14-7, sau bữa ăn trưa, bé K. nghịch nước trong nhà vệ sinh. Theo tường trình, giáo viên dùng tay đánh vào bàn tay của bé khiến bé khóc lớn. Sự việc được quay lại bằng điện thoại nhưng sau đó đoạn video đã bị xóa.

Ngày 16-7, mẹ của bé được thông báo về các sự việc trên. Sau khi đến làm việc với chủ cơ sở và các giáo viên liên quan, phụ huynh đã đăng tải nội dung phản ánh lên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Tam Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh.

Kết quả kiểm tra đột xuất của UBND phường Tam Bình vào ngày 18-7 cho thấy cơ sở hoạt động đúng giấy phép, thực hiện các nội dung chuyên môn theo quy định đối với lớp mầm non độc lập. Bước đầu, đoàn kiểm tra chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy bé N.A.K bị bạo hành tại cơ sở.

Ngoài ra, Công an phường Tam Bình đã làm việc với chủ cơ sở và các cá nhân liên quan. Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy có xảy ra các sự việc như phản ánh, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu bạo hành đối với bé K.

UBND phường Tam Bình cũng tổ chức đoàn đến thăm hỏi gia đình bé K. Sức khỏe và tinh thần của bé hiện ổn định, chưa phát hiện thương tích trên cơ thể. Lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương hoàn tất xác minh vụ việc; yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về chăm sóc, bảo vệ trẻ em và tăng cường kiểm tra, giám sát đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên. Phường cũng thông báo sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra toàn bộ các cơ sở giữ trẻ, nhóm trẻ và trường mầm non trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nếu có.

Theo báo cáo, mẹ bé cho biết việc đăng tải các video lên mạng xã hội nhằm chia sẻ thông tin để các phụ huynh khác tham khảo khi lựa chọn nơi gửi trẻ, không có yêu cầu bồi thường hay đề nghị xử lý nào khác. Phụ huynh mong muốn các giáo viên nhận thức rõ hành vi của mình và không để những sự việc tương tự tái diễn.

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NGUYỄN TÂN