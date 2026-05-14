Chuyên gia khuyến nghị TPHCM đột phá lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng mới (PetroTimes) tổ chức tọa đàm “TPHCM: Sức bật từ công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao”, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng, quy hoạch đô thị và biển đảo.

Tọa đàm “TPHCM: Sức bật từ công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao”

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, TPHCM cần tạo sự bứt phá cả về thể chế, hạ tầng và nguồn lực đầu tư. Trong đó, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics thông minh và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng dẫn dắt tăng trưởng của thành phố.

Các chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng một hệ sinh thái phát triển hiện đại, xanh và bền vững cho TPHCM trong tương lai.

TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (nay là Ủy ban Kinh tế - Tài chính), phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, TS Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thắng thắn cho rằng, nếu TPHCM tiếp tục phát triển theo mô hình công nghiệp truyền thống, dựa vào gia công, lao động giá rẻ và các ngành sử dụng nhiều đất đai thì rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Thành phố buộc phải chuyển sang mô hình phát triển mới, lấy công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, dịch vụ kỹ thuật cao và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng”, TS Nguyễn Đức Kiên nêu.

Các chuyên gia tham gia tọa đàm

Theo TS Nguyễn Đức Kiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh khu vực tư nhân. Đầu tư công không chỉ dừng ở vai trò dẫn dắt đầu tư tư, mà phải chuyển sang thu hút đầu tư tư, kích hoạt đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm.

Ông đề xuất TPHCM nên áp dụng tư duy tương tự như giai đoạn đầu đổi mới khi Việt Nam ban hành Luật Đầu tư nước ngoài để thu hút FDI. Những chính sách đã áp dụng với doanh nghiệp FDI, cần áp dụng với doanh nghiệp tư nhân. TPHCM cần có cơ chế đủ hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và các ngành chiến lược mà thành phố ưu tiên.

TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM

TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TPHCM, góp ý thêm, muốn thu hút được các nhà đầu tư lớn thì TPHCM phải chuẩn bị đồng bộ về quy hoạch không gian, hạ tầng logistics, cơ sở dữ liệu số và khung pháp lý minh bạch. Cần bảo đảm dữ liệu được kết nối và chia sẻ đầy đủ để tăng khả năng thuyết phục nhà đầu tư về tính khả thi cũng như tính pháp lý của các dự án lớn.

LÂM NGUYÊN