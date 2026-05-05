Xã Long Hải siết chặt kiểm soát tàu cá, phòng chống khai thác IUU

Ngày 5-5, UBND xã Long Hải, TPHCM tổ chức cuộc họp nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kiên quyết không để tàu cá vi phạm hoạt động.

Cuộc họp do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, chủ trì. Tham dự có đại diện Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Phòng Kinh tế, Công an xã, Ban CHQS xã và trưởng các ấp trên địa bàn.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Long Hải, tính đến ngày 4-5, toàn xã còn 176/1.220 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Đáng chú ý, 176 tàu này đã được lắp thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát. Các tàu cũng được cập nhật hình ảnh, xác định vị trí và tọa độ neo đậu hằng ngày.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Minh Tâm ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh công tác phòng, chống khai thác IUU là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo UBND xã Long Hải yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân”; nghiên cứu thêm các mô hình tuyên truyền mới nhằm nâng cao nhận thức của ngư dân về chống khai thác IUU.

Cùng với đó, các đơn vị cần thường xuyên theo dõi tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình, cập nhật đầy đủ dữ liệu vị trí tàu cá để báo cáo Ban Chỉ đạo IUU.

Xã Long Hải là địa phương có số lượng tàu cá không đủ điều kiện lớn nhất TPHCM

Địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các bến bãi tự phát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bốc dỡ hải sản ngoài quy định; yêu cầu toàn bộ sản lượng khai thác được đưa vào cảng để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc.

UBND xã Long Hải cũng yêu cầu các ấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình có tàu cá. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động ra khơi, góp phần chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn.

THÀNH HUY