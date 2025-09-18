Xã hội

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm

SGGPO

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được vừa ký Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm của Thành phố. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 23-5-2025.

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực.

Các thành viên gồm lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Khoa học – Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế; Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM; lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng – công nghiệp, và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Thành lập Ban Chỉ đạo các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp cùng các sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND TPHCM về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời rà soát, bổ sung danh mục công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, hoàn thành trong tháng 9-2025.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

