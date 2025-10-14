Người dân TPHCM hướng về đại hội: Tự hào và kỳ vọng vào chặng đường mới

Từ khu dân cư, nhà máy đến giảng đường, quán cà phê, người dân thành phố dõi theo từng hình ảnh, từng lời phát biểu của các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I với niềm tự hào xen lẫn kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của thành phố mang tên Bác.
Tại khu phố Bình Phước A (phường An Phú), trong căn nhà khang trang vừa xây xong, anh Nguyễn Chánh Tín (quê Quảng Nam) mở truyền hình trực tiếp, vừa xem vừa trò chuyện với hàng xóm.
Hay tại Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến (phường Chợ Lớn), Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng, công nhân, đảng viên cùng dừng tay theo dõi phiên khai mạc qua màn hình lớn. Không khí phấn khởi, nhiều ánh mắt rạng rỡ khi nghe những định hướng chiến lược về phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nâng cao đời sống người dân.
Còn tại phường Tân Phước, không khí tại điểm cầu truyền hình trực tiếp diễn ra trang trọng. Cán bộ, đảng viên và người dân chăm chú theo dõi phát biểu của Bí thư Thành ủy TPHCM. Ông Phan Duy Quang (khu phố Phước Sơn) chia sẻ rằng: “Phường phát triển nhanh, nhu cầu giao thương lớn. Tôi mong đại hội quan tâm đầu tư hạ tầng, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 51 nối Đồng Nai, TPHCM đang xuống cấp, để giao thông thông suốt, phát triển bền vững hơn”.
Không chỉ lực lượng công nhân, người dân, các thanh niên và sinh viên cũng háo hức theo dõi. Tại quán cà phê trên đường Nguyễn Thiện Thuật, nhóm đoàn viên thanh niên phường Bình Thạnh tụ họp cùng xem trực tuyến qua ti vi, vừa trò chuyện sôi nổi về các nội dung của đại hội.
Không khí theo dõi đại hội còn lan tỏa đến nhiều địa phương xa. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo, người dân quây quần trước màn hình lớn để dõi theo từng hình ảnh của đại hội.