Người dân TPHCM hướng về đại hội: Tự hào và kỳ vọng vào chặng đường mới

Sáng 14-10, không khí tại nhiều điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 rộn ràng và trang nghiêm.

Từ khu dân cư, nhà máy đến giảng đường, quán cà phê, người dân thành phố dõi theo từng hình ảnh, từng lời phát biểu của các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I với niềm tự hào xen lẫn kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của thành phố mang tên Bác.

Tại khu phố Bình Phước A (phường An Phú), trong căn nhà khang trang vừa xây xong, anh Nguyễn Chánh Tín (quê Quảng Nam) mở truyền hình trực tiếp, vừa xem vừa trò chuyện với hàng xóm.

Anh Nguyễn Chánh Tín theo dõi lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp. Ảnh: VĂN CHÂU

Công nhân, đảng viên Công ty Đại Đồng Tiến (phường Chợ Lớn, TPHCM) xem trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I tại công ty. Ảnh: ĐỨC ANH

Hay tại Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến (phường Chợ Lớn), Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng, công nhân, đảng viên cùng dừng tay theo dõi phiên khai mạc qua màn hình lớn. Không khí phấn khởi, nhiều ánh mắt rạng rỡ khi nghe những định hướng chiến lược về phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và nâng cao đời sống người dân.

Đảng viên, công nhân Công ty CP Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng xem trực tiếp phiên khai mạc tại công ty. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Công nhân Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam (phường Dĩ An) xem trực tiếp đại hội tại khu nhà ăn công ty. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Còn tại phường Tân Phước, không khí tại điểm cầu truyền hình trực tiếp diễn ra trang trọng. Cán bộ, đảng viên và người dân chăm chú theo dõi phát biểu của Bí thư Thành ủy TPHCM. Ông Phan Duy Quang (khu phố Phước Sơn) chia sẻ rằng: “Phường phát triển nhanh, nhu cầu giao thương lớn. Tôi mong đại hội quan tâm đầu tư hạ tầng, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 51 nối Đồng Nai, TPHCM đang xuống cấp, để giao thông thông suốt, phát triển bền vững hơn”.

Người dân phường Thủ Dầu Một đang xem thông tin về đại hội trên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: TÂM TRANG

Không chỉ lực lượng công nhân, người dân, các thanh niên và sinh viên cũng háo hức theo dõi. Tại quán cà phê trên đường Nguyễn Thiện Thuật, nhóm đoàn viên thanh niên phường Bình Thạnh tụ họp cùng xem trực tuyến qua ti vi, vừa trò chuyện sôi nổi về các nội dung của đại hội.

Cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên phường Bình Thạnh theo dõi đại hội qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: MẠNH THẮNG

Người dân khu phố 25, phường Bình Thạnh theo dõi đại hội trực tuyến. Ảnh: VĂN ANH

Người dân theo dõi đại hội tại màn hình đặt ở Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo. Ảnh: THU HOÀI

Người dân quan tâm, theo dõi phiên khai mạc trực tiếp qua điện thoại. Ảnh: HỒNG HẢI

Không khí theo dõi đại hội còn lan tỏa đến nhiều địa phương xa. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công đặc khu Côn Đảo, người dân quây quần trước màn hình lớn để dõi theo từng hình ảnh của đại hội.

Điểm cầu phường Tân Phước. Ảnh: TRÚC GIANG

Cán bộ, đảng viên phường Hòa Bình xem trực tiếp phiên khai mạc. Ảnh: CẨM TUYẾT

NHÓM PHÓNG VIÊN